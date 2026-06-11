Quirónsalud Málaga acoge un curso europeo de soporte vital avanzado pediátrico enfocado a situaciones críticas en niños y neonatos

El Hospital Quirónsalud Málaga ha acogido el Curso EPALS (European Paediatric Advanced Life Support), una formación acreditada por el Consejo Europeo de Reanimación (ERC) destinada a promover los más altos estándares de calidad en la atención al paciente pediátrico y neonatal ante una parada cardiorrespiratoria o cualquier otra situación de emergencia vital.

El curso está organizado por el Grupo de Trabajo de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Quirónsalud Málaga, liderado por los doctores Francisca Rico, Carlos Ávila y Germán Valdés. La dirección docente corre a cargo de un destacado equipo de especialistas de referencia nacional, integrado por los doctores Pilar Durán, del Hospital Universitario La Paz de Madrid; Encarnación Rey y Curro Sepúlveda, del Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla; y Fátima Ruiz, del Hospital Materno-Infantil de Málaga.

La formación está dirigida al personal de Enfermería de las áreas pediátricas del Hospital Quirónsalud Málaga, incluyendo profesionales de la UCI neonatal, hospitalización pediátrica, urgencias pediátricas y quirófano infantil-, así como a especialistas del Servicio de Pediatría y del Servicio de Anestesiología del centro.

A través de contenidos teóricos, talleres prácticos y escenarios clínicos simulados, el programa EPALS capacita a los profesionales sanitarios para reconocer de forma precoz el deterioro clínico del paciente pediátrico y neonatal, actuar con rapidez ante una situación crítica y aplicar las maniobras más avanzadas de soporte vital de acuerdo con las recomendaciones europeas más recientes.

Según explica el doctor Germán Valdés, especialista del Servicio de Anestesiología del Hospital Quirónsalud Málaga y uno de los organizadores de la formación, “el objetivo principal de este curso es que los profesionales adquieran las competencias necesarias para identificar de manera temprana cualquier situación de riesgo vital en niños y recién nacidos, ya que una intervención precoz y coordinada puede marcar la diferencia en el pronóstico del paciente”.

El especialista destaca además que “la formación en soporte vital avanzado requiere un entrenamiento continuo y eminentemente práctico. No basta con conocer los protocolos; es fundamental entrenar la toma de decisiones, la comunicación entre profesionales y el trabajo en equipo en escenarios que reproduzcan con la máxima fidelidad las situaciones reales que pueden producirse en la práctica clínica”.

En este sentido, el curso incorpora una metodología basada en simulación clínica avanzada, considerada actualmente una de las herramientas más eficaces para el aprendizaje en el ámbito sanitario. “La simulación permite entrenar situaciones complejas en un entorno seguro, identificar áreas de mejora y reforzar habilidades técnicas y no técnicas sin comprometer la seguridad del paciente”, añade la doctora Francisca Rico, especialista del Servicio de Anestesiología del Hospital Quirónsalud Málaga e instructora de la formación.

Apuesta por los estándares europeos de reanimación

La celebración de esta formación se enmarca en la estrategia del Hospital Quirónsalud Málaga de impulsar la implantación de la corriente europea de reanimación cardiopulmonar promovida por el Consejo Europeo de Reanimación (ERC), incorporando sus recomendaciones y estándares de calidad tanto en la asistencia diaria como en los programas de capacitación de los profesionales sanitarios.

Durante los últimos años, el centro ha reforzado de manera significativa su actividad formativa en emergencias, soporte vital y simulación clínica, consolidando una cultura de aprendizaje continuo orientada a mejorar la seguridad del paciente y la respuesta ante situaciones de alta complejidad. Esta apuesta se ha materializado en la organización de cursos acreditados, programas de entrenamiento multidisciplinar y actividades de simulación clínica avanzada dirigidas a profesionales de distintas especialidades.

Para el Dr. Valdés, “la excelencia asistencial pasa necesariamente por la formación continuada. La medicina evoluciona constantemente y los profesionales debemos mantener actualizados nuestros conocimientos y habilidades para ofrecer la mejor atención posible, especialmente en situaciones de emergencia donde cada segundo cuenta”.

Los jefes del Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Quirónsalud Málaga, los doctores Ignacio Marín y Alfonso Navas, subrayan que “la formación continuada constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro Servicio. Iniciativas como el curso EPALS permiten garantizar que nuestros profesionales trabajen con los más altos estándares de calidad y seguridad, reforzando además la capacidad de respuesta de los equipos asistenciales ante cualquier situación crítica”.