AGENDA DE OCIO

¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Propuestas musicales y culturales de la mano de nuestro colaborador Marco Antonio de la Ossa

Redacción

Málaga |

Primer fin de semana de junio con mucho donde elegir. Se estrena el Circo del Sol, vuelve a Málaga con su espectáculo 'Kurios' y su gabinete de curiosidades. Acrobacias, malabares y puro divertimento hasta el 5 de julio en la gran carpa instalada en el recinto ferial. Entradas disponibles desde los 49 euros.

En el Teatro del Soho, últimos días para disfrutar de Tootsie, hasta el 7 de junio, la comedia musical perfecta. Este clásico, que mezcla el enredo con canciones inolvidables, es una adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar e interpretada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. Décadas después su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea a ritmo de Broadway. Hoy y mañana, 17h y 20:30, y el domingo a las 18h. Entradas desde 25 euros.

En el Teatro Cervantes, hoy tenemos concierto de la Orquesta Filarmónica, y mañana sábado, turno para el cantautor Ismael Serrano, que regresa al Teatro Cervantes de Málaga con un espectáculo, en formato acústico, lleno de poesía en el que invita al público a disfrutar del privilegio de escuchar un repaso de sus últimos temas y sus éxitos de siempre. Tiene las entradas agotadas.

En Marenostrum Fuengriola, esta noche llega el grupo sevillano Siempre Así, dispuesto a hacerte pasar dos horas inolvidables. Tienes entradas disponibles desde 38,50. Y el sábado, uno de los conciertos más esperados del verano, porque estará en casa, el malagueño Pablo Alborán hace parada con su Global Tour km 0. Hay entradas desde 49,50.

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