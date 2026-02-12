¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Hoy comienza Málaga de Festival, MaF, y lo hace en el Cine Albéniz con el concierto inaugural de Karmento, que presentará una visión muy personal de ‘La Serrana’ gracias a la colaboración de dos artistas de acento propio, Le Parody y Mondra. Hasta el 5 de marzo, actividades en torno al mundo de la cultura, con dos ejes: Europa ante su espejo y Los 100 de Azcona, conformarán esta nueva edición de Málaga de Festival.

Seguimos con música clásica, que llena hoy y mañanade la mano de lacon el Concierto para violonchelo, Op.85, de 1919, la última obra orquestal importante de Edward Elgar. Y también, The chairman dances de John Adams, y las danzas sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein. Desde los 12 a los 36 euros.

En el Teatro del Soho, llega el musical Goya - La melodía de una leyenda, que rinde homenaje a una de las figuras más universales de nuestra cultura: Francisco de Goya. Una creación original que combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un elenco encabezado por los números uno del teatro musical en España. Hoy jueves a las 20h, viernes y sábado, a las 17h y a las 21h. Entradas desde 29 euros.

Y durante este fin de semana, de viernes a domingo, el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos se convertirá en el epicentro mundial de la música con la celebración del Málaga Guitar Experience 2026.

En la Sala París 15, el viernes llegan Las Rodes y el sábado Pibes Chorros y Heat Pro: 21 aniversario. Y en la Sala Trinchera, el viernes, Koma y el sábado el Jose.

Y acabamos en Fuengirola, con un fenómeno de las redes sociales. La orquesta Nueva Línea y su pegadizo tema Un beso llegan a la Plaza de España, gratis, a partir de las 21h de la noche.