Entrevista a Chito Ronda, autor de imágenes y vídeos históricos del acontecimiento

La Presa de Montejaque comienza a aliviar agua por primera vez en su historia

La presa de los Caballeros, en Montejaque, ha comenzado desembalsar agua hacia el sistema de cuevas inferior al haber alcanzado prácticamente su cota máxima La e ha comenzado a desembalsar agua por los aliviaderos superiores. El mecanismo de sifones de la infraestructura, construida en 1924, ha funcionado a las 9.02 horas cuando éstos han entrado en carga, tras haber entrado el agua al sistema de aliviaderos a las 8.42 horas, aproximadamente a 22 centímetros de coronación. La delegada del Gobierno de la Junta, Patricia Navarro, ha mantenido esta mañana una reunión telemática con el operativo desplegado, para agradecerles todo su trabajo en estos días, y donde se ha abordado cómo ha sido el desembalse de la presa de Montejaque y se ha analizado la evolución del cauce del río a su paso por los municipios.

El agua está transitando como se esperaba por los sistemas de la Cueva del Hundidero, durante cerca de 8 kilómetros de galerías, y saliendo por la Cueva del Gato. El caudal de salida que se estimó era de 345 m3/s, pero actualmente está saliendo a 200 m3/s. La laminación del sistema de cuevas está siendo aún mejor de lo previsto.

Desde este último tren de borrascas, la presa de Montejaque, así como los sistemas de cuevas Hundidero-Gato, está siendo monitorizada y vigilada las 24 horas del día por parte de Endesa, la propietaria de la presa, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, la Delegación Territorial en Málaga, la Guardia Fluvial de Aguas y los Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; así como por la Guardia Civil y la UME.

Esta vigilancia continua se ha mantenido en la Estación de Benaoján, Estación de Jimera de Líbar y Estación de Cortes de la Frontera, así como desde la junta de los ríos donde confluye el río Guadiaro con el río Genal a su paso por el municipio de Secadero y San Martín del Tesorillo, hasta su desembocadura.

Ante la posible crecida del río Guadiaro tras la apertura de los aliviaderos de la presa de Montejaque, se llevó a cabo hace varios días un desalojo preventivo de unas 180 personas de la Estación Benaoján, por decisión de la Dirección de las Emergencias en Andalucía, para evitar riesgos.

