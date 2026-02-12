‘Málaga de Moda’ desfilará en la Semana de la Moda de Nueva York

La agenda oficial en Nueva York dará comienzo el sábado 14 de febrero con una jornada de marcado carácter institucional que incluirá un encuentro profesional con los diseñadores participantes, una rueda de prensa internacional y la fotografía de familia de la delegación. Estos actos servirán de preludio al momento principal de la expedición, que tendrá lugar el lunes 16 de febrero a las 15:00 horas, cuando se celebre el desfile oficial en la plataforma Flying Solo NYC, ubicada en los Pier59 Studios (59 Chelsea Piers), referente global para la industria de la moda y el lujo.

Las firmas que integran la representación malagueña de ‘Málaga de Moda’ son VASSAGA, MAGDALA, TRICOTRÁ, MARLACOCO, AZTURES, INMA DE LA RIVA, AMPARO PARDAL y AZAHARA CRISOSTOMO. Esta cuidada selección refleja el equilibrio entre la artesanía, la capacidad manufacturera y la innovación tecnológica que caracteriza al sector en la provincia.

Málaga acude a esta cita internacional avalada por su peso en la industria nacional, siendo actualmente la primera localidad andaluza y la cuarta española en número de profesionales del sector. El objetivo de la Diputación, mediante la marca ‘Málaga de Moda’, es dotar de mayor solidez a esta estructura empresarial, facilitando que el éxito en escaparates como la Semana de la Moda de Nueva York revierta en el crecimiento y el arraigo de la producción en el territorio malagueño. Con esta acción, la institución provincial garantiza que el talento de sus creadores cuente con las herramientas de promoción necesarias para competir en los circuitos comerciales más influyentes a nivel global.