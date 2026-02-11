Caetano presenta el nuevo modelo BYD ATTO 2 DM-i que irrumpe ya en el mercado desde 20.940 euros1 y afianza el claim “No es un coche, es un BYD”

BYD Caetano ha presentado hoy 10 de febrero en su instalación de Málaga, San Julián, el nuevo modelo híbrido enchufable que va a impresionar a todo el mercado no sólo por su innovación y tecnología sino por su gran relación calidad-precio. Y es que BYD, líder mundial en vehículos enchufables y baterías eléctricas, lanza este modelo ATTO 2 DM-i en Europa, un modelo que ofrece una eficiencia de combustible líder en su segmento gracias a la tecnología híbrida enchufable Dual Mode (DM), junto con un práctico habitáculo repleto de innovaciones útiles.

Experiencia de conducción eléctrica respaldada por una autonomía total en ciclo combinado de 1.000 km

El consumo de combustible WLTP ponderado combinado de solo 1,8 l/100 km2 reduce drásticamente los costes de funcionamiento

90 km2 de autonomía eléctrica, suficientes para muchos de los desplazamientos diarios

Habitáculo práctico, con acabados de alta calidad y control por voz potenciado por IA

Refrendada por el éxito del SEAL U DM-i, el modelo híbrido enchufable más vendido en España en 2025, la tecnología Dual Mode permite ahora al ATTO 2 DM-i redefinir el segmento de los SUV urbanos con una combinación inigualable de experiencia de conducción eléctrica y una autonomía combinada de hasta 1.000 km, lo que brinda a los clientes la libertad de dar el salto hacia la conducción eléctrica con la tranquilidad de contar con el respaldo híbrido.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha subrayado: “La tecnología Dual Mode es un trampolín ideal para los clientes que desean disfrutar de la experiencia de conducción eléctrica sin preocuparse por la autonomía. Y con el BYD ATTO 2 DM-i ofrecemos esa ventaja en el segmento de los SUV urbanos, ofreciendo una destacada oferta. La combinación de una experiencia de conducción eléctrica y la gran autonomía real del coche lo hacen único en su segmento, y algo que solo nosotros podíamos fabricar. ¡Realmente se puede ver lo que queremos decir cuando decimos que ‘no es un coche, es un BYD!”.

Estilo SUV distintivo en un formato compacto

El BYD ATTO 2 DM-i combina los inconfundibles rasgos de diseño de un SUV con unas dimensiones compactas. Mide 4.330 mm de largo (20 mm más que el ATTO 2 100% eléctrico), 1.830 mm de ancho y 1.675 mm de alto. La distancia entre ejes es relativamente larga, 2.620 mm, lo que aumenta el espacio en el habitáculo y garantiza unos voladizos delanteros y traseros cortos que refuerzan su imagen SUV.

Propulsión con tecnología Dual Mode: prestaciones con una gran autonomía

El ATTO 2 DM-i lleva el innovador sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode de BYD al segmento de los SUV urbanos, combinando las ventajas de la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico en cuanto a refinamiento y respuesta con una autonomía total combinada en condiciones de uso real que ningún rival puede igualar

Tecnología de vanguardia en un habitáculo espacioso y de alta calidad

En el interior, el ATTO 2 DM-i combina un estilo elegante y materiales de primera calidad con un generoso espacio y tecnología inteligentemente integrada. El diseño da continuidad al de la carrocería, con una combinación de elementos distintivos de un SUV, como robustos tiradores de puerta y un salpicadero de líneas limpias y sencillas, que refuerza la sensación de amplitud.