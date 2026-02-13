Odile Fernández: "La salud es como un taburete con tres patas: nutrición, ejercicio y descanso"

Cuando andamos escasos de vitaminas, minerales u otros compuestos naturales, la alimentación por sí sola no basta, por lo que necesitamos tener a los suplementos alimenticios como buenos aliados. Pero ¿cómo saber cuál es el más adecuado para nuestra salud?

En un mundo tan saturado de opciones, hay productos de excelente calidad y otros que pueden ser ineficaces y hasta perjudiciales. Por eso urgen voces como la de la Dra. Odile Fernández que, desde la evidencia científica, nos enseña cómo podemos integrar con éxito los suplementos en nuestra rutina sin descuidar unos buenos hábitos. Descubriremos cuáles nos aportan más vitalidad y cuáles mejoran nuestra microbiota o cuidan nuestra salud mental, sin olvidar los complementos clave para afrontar la menopausia, el envejecimiento o enfermedades como el cáncer desde una mirada integrativa.

En definitiva, un libro indispensable para construir un estilo de vida saludable más allá de cualquier pastilla.