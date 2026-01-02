El Puerto de Málaga impulsa la innovación portuaria con la nueva convocatoria de ayudas Puertos 4.0 dotada con 6,75 millones de euros

La Autoridad Portuaria de Málaga informa de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2025 del extracto de la Resolución de 11 de diciembre de 2025 del Presidente de Puertos del Estado, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas públicas correspondientes al año 2025 en el marco del Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario (Puertos 4.0), en las modalidades de Ideas y Proyectos Comerciales.

El plazo de presentación de solicitudes se abrió el 31 de diciembre de 2025, y la convocatoria cuenta con una dotación total de 6.750.000 euros, financiados con cargo al Fondo de Compensación Interportuario.

El programa Puertos 4.0, regulado por la Orden TMA/702/2020, fue concebido como un instrumento específico de Puertos del Estado para activar la inversión pública y privada en innovación, tal y como recogen las sucesivas convocatorias publicadas en el BOE desde su creación. Su objetivo es favorecer la transformación y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del sector del transporte, la logística y los puertos, impulsando la aplicación de tecnologías disruptivas, nuevos usos de tecnologías existentes y proyectos de investigación aplicada con valor añadido para la comunidad logístico-portuaria.

En línea con las convocatorias anteriores, las ayudas están destinadas a financiar la puesta en marcha y la maduración tecnológica de iniciativas que desarrollen nuevos productos, servicios o procesos innovadores, o mejoren los ya existentes, con aplicación directa en los puertos de interés general y en los distintos eslabones de la cadena logística.

La convocatoria 2025 se estructura en dos modalidades:

Modalidad Ideas, dotada con 750.000 euros, de los cuales 105.000 euros se destinan a la modalidad de intraemprendimiento, dirigida exclusivamente al personal laboral de las Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado.

Modalidad Proyectos Comerciales, con una dotación de 6.000.000 de euros, destinada a proyectos con mayor grado de madurez tecnológica y orientación al mercado.

El plazo para la presentación de solicitudes será de dos meses para la modalidad Ideas y de tres meses para la modalidad Proyectos Comerciales, contados a partir del día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica a través de la plataforma del programa Puertos 4.0, pudiendo accederse a la misma por cualquiera de las siguientes vías:

1. Portal Puertos (https://portal.puertos.es/), accediendo a la sección Subvenciones Puertos 4.0.

2. Web oficial del programa Puertos 4.0 (www.ports40.es), a través del botón Área Privada.

3. Sede Electrónica de Puertos del Estado (https://puertos.sede.gob.es/), accediendo al procedimiento correspondiente a Subvenciones Puertos 4.0.

Para acceder a la plataforma de solicitud será necesario disponer de una cuenta de usuario en la plataforma del programa Puertos 4.0 (https://portal.puertos.es/). En caso de no contar con una, el registro podrá realizarse fácilmente a través de la opción “Registrarme aquí” (https://portal.puertos.es/register).

La Autoridad Portuaria de Málaga pretende acercar esta oportunidad a empresas, emprendedores, startups, centros tecnológicos y entidades del entorno portuario y logístico, reforzando la participación del tejido innovador en las iniciativas impulsadas por Puertos del Estado para el desarrollo del sistema portuario español.