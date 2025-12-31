¿Cómo perpetuar los buenos propósitos de cara al año nuevo?

La psicóloga impartirá sendas charlas en el mes de enero:
Ámbito Cultural – El Corte Inglés (Málaga)
EL VIAJE DEL HÉROE: Un mapa simbólico para atravesar los cambios de la vida.
Hay momentos en los que algo se rompe, se mueve o deja de encajar. No siempre sabemos qué hacer con eso, pero sí sentimos que ya no somos los mismos.
El Viaje del Héroe es un modelo simbólico que nos ayuda a comprender los procesos de cambio, las crisis y las decisiones vitales que atravesamos a lo largo de la vida. No como una promesa de transformación rápida, sino como un mapa para orientarnos cuando estamos en tránsito.
Un encuentro para personas que están en búsqueda, redefinición personal o atravesando cambios importantes, y que desean comprender lo que les está ocurriendo con mayor conciencia y sentido.
📅 19 de enero
🕢 19:30 h
📍 Ámbito Cultural de El Corte Inglés
C/ Hilera 8 – Planta Baja · Edificio Hogar
🎟 Entrada libre y gratuita – Aforo limitado
Imparte: Anahí Roma, Psicóloga General Sanitaria (procesos de cambio, propósito y sentido de vida)
Work Café – Banco Santander (Málaga)
Título: “Patrones invisibles, decisiones visibles: psicología práctica para dejar de sabotearte”
Resumen: En esta charla exploraremos cómo nuestros patrones inconscientes —personales, familiares y culturales— influyen directamente en las decisiones que tomamos cada día: en el trabajo, en los vínculos, en el manejo del dinero y en los proyectos que emprendemos.
Hablaremos de cómo se forman estos patrones, por qué repetimos conductas que no nos sirven y cómo empezar a tomar decisiones más libres y coherentes con lo que realmente queremos.
La propuesta es práctica y accesible: compartir herramientas sencillas para identificar autosabotajes, regular la mente cuando se dispersa o bloquea, y tomar acciones que generen movimiento real. Es una charla útil tanto para emprendedores como para cualquier persona que quiera vivir con más claridad mental y menos carga emocional.
📅 Jueves 29 de enero
🕔 17:00 h
📍 Work Café Banco Santander
C. Marqués de Larios, 10–12, Distrito Centro, 29005 Málaga
🎟 Entrada libre y gratuita – Aforo limitado
Si les interesa, estoy disponible para una entrevista breve (radio/telefónica o en estudio) sobre cualquiera de estos temas: cambios vitales, propósito y sentido, autosabotaje y patrones inconscientes, toma de decisiones y vínculos.
Muchas gracias por vuestro tiempo! Quedo atenta.
Un saludo,
Anahí Roma
Psicóloga General Sanitaria - OA14538
Instagram: @anahiromapsico