La Nao Santa María hará escala próximamente en la Marina de Megayates de Málaga

La Nao Santa María visitará próximamente Málaga y atracará en Muelle 1, IGY Málaga Marina. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica que unió dos mundos: el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón. Con 3 cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes. Este año la Nao Santa María participará en una gran gira por UK y diferentes puertos de Europa. ¡Será tu última oportunidad para subir a bordo! Solo durante los días 9 al 25 de enero en horario de 10:00H a 18:30 de manera ininterrumpida.

¡Reserva ya tus entradas en la web detickets.naosantamaria.org para no quedarte sin conocer este fantástico navío! Los centros escolares y asociaciones, deberán programar su visita a través del correo ecampos@velacuadra.es.

¿Te gustaría navegar a bordo de la Nao Santa María? Conoce todas las navegaciones disponibles en https://tallshipexperience.com/.

Fecha: 9 al 25 de enero

Lugar: Muelle 1 (IGY Málaga Marina)

Horario: 10:00h. a 18:30h.

Tickets:

Adultos: 8€ /

Niños (5- 10 años): 4€

Familias (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5- 10 años): 20€.

Gratis para menores de 5 años, que deberán ir acompañados por un adulto.

Visita Guiada Colegios y Asociaciones: 4€ (1 profesor gratis cada 10 niños)

Mayores de 10 años: 8€.

Puntos de ventas: en el barco o en la web tickets.velacuadra.es.