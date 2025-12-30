Puerto de Málaga

La Nao Santa María hará escala próximamente en la Marina de Megayates de Málaga

Será la primera vez que la réplica en la que Cristóbal Colón descubrió América visite la ciudad de Málaga y el primer puerto de la temporada de la embarcación

Redacción

Málaga |

La Nao Santa María visitará próximamente Málaga y atracará en Muelle 1, IGY Málaga Marina. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de la réplica que unió dos mundos: el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón. Con 3 cubiertas accesibles al público, la Nao Santa María se convierte en un museo flotante que transporta a sus visitantes a la época de los grandes navegantes. Este año la Nao Santa María participará en una gran gira por UK y diferentes puertos de Europa. ¡Será tu última oportunidad para subir a bordo! Solo durante los días 9 al 25 de enero en horario de 10:00H a 18:30 de manera ininterrumpida.

¡Reserva ya tus entradas en la web detickets.naosantamaria.org para no quedarte sin conocer este fantástico navío! Los centros escolares y asociaciones, deberán programar su visita a través del correo ecampos@velacuadra.es.

¿Te gustaría navegar a bordo de la Nao Santa María? Conoce todas las navegaciones disponibles en https://tallshipexperience.com/.

Fecha: 9 al 25 de enero

Lugar: Muelle 1 (IGY Málaga Marina)

Horario: 10:00h. a 18:30h.

Tickets:

  • Adultos: 8€ /
  • Niños (5- 10 años): 4€
  • Familias (2 adultos + hasta 3 niños de entre 5- 10 años): 20€.
  • Gratis para menores de 5 años, que deberán ir acompañados por un adulto.
  • Visita Guiada Colegios y Asociaciones: 4€ (1 profesor gratis cada 10 niños)
  • Mayores de 10 años: 8€.

Puntos de ventas: en el barco o en la web tickets.velacuadra.es.

