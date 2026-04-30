El programa "Open Call" llega a Plaza Mayor para impulsar a emprendedores con un espacio comercial gratuito

A través de este programa, Sonae Sierra seleccionará tres proyectos que podrán desarrollar su actividad en distintos centros comerciales de España. Uno de ellos lo hará en Plaza Mayor, donde dispondrá de un espacio comercial gratuito durante un mes para testar su modelo de negocio en un entorno real.

Panorama emprendedor al alza

En un contexto en el que más del 11% de la población adulta en España muestra interés por emprender, según el informe Global Entrepreneurship Monitor 2024-2025, iniciativas como “Open Call” cobran especial relevancia. El programa responde a la necesidad de los emprendedores de testar sus ideas en entornos dinámicos, facilitando visibilidad y aprendizaje en una fase clave de desarrollo.

“Queremos que Plaza Mayor sea un escaparate para el talento emprendedor, un espacio donde nuevas marcas puedan darse a conocer y conectar directamente con el público en un entorno real”, destaca Rafael Perea, gerente de Plaza Mayor.