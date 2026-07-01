El presidente del Colegio de Enfermería de Málaga representa a la enfermería andaluza en el Pleno del Observatorio de Agresiones del Sistema Sanitario Público de Andalucía

El presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco Sancho, asistió al Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en representación del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), órgano que representa a la profesión enfermera en Andalucía.

La reunión, presidida por el consejero en funcionas de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, reunió a representantes de la Administración sanitaria, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, organizaciones sindicales y colegios profesionales para analizar la evolución de las agresiones a profesionales sanitarios y avanzar en nuevas medidas de prevención y protección.

Andalucía impulsará una ley específica frente a las agresiones

Uno de los principales anuncios realizados durante el encuentro fue la futura tramitación de una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario, una iniciativa que la Consejería prevé impulsar al inicio del próximo periodo parlamentario.

La norma establecerá un régimen sancionador específico para las agresiones verbales, amenazas, coacciones, agresiones físicas y aquellas cometidas a través de medios digitales o redes sociales, contemplando sanciones que podrán alcanzar los 60.000 euros, además de otras medidas complementarias dirigidas a reforzar la seguridad de los profesionales.

Aprobado el Reglamento de Funcionamiento del Observatorio

Durante la sesión también se aprobó el Reglamento de Funcionamiento del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, un documento que regulará la organización y el desarrollo de este órgano de participación.

Entre las principales novedades destaca la creación de grupos de trabajo específicos, que abordarán diferentes ámbitos relacionados con la prevención y el abordaje de las agresiones, así como la constitución de grupos provinciales, que permitirán reforzar la coordinación territorial y adaptar las actuaciones a las necesidades de cada provincia.

Asimismo, durante el Pleno se presentaron los datos estadísticos correspondientes al año 2025 y se realizó un balance de las actuaciones desarrolladas hasta el momento en materia de prevención, formación, apoyo jurídico y psicológico a los profesionales, así como de las medidas de seguridad implantadas en los centros sanitarios.

Un problema que sigue preocupando

Los datos presentados durante la reunión reflejan que en 2025 se registraron 1.976 agresiones a profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, de las cuales 387 fueron agresiones físicas y 1.589 no físicas.

El encuentro sirvió también para continuar impulsando estrategias que permitan mejorar la prevención, fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones implicadas y avanzar hacia una mayor protección de los profesionales sanitarios.

Compromiso de la profesión enfermera

La participación de José Miguel Carrasco en representación del Consejo Andaluz de Enfermería pone de manifiesto el compromiso de la profesión enfermera con la erradicación de las agresiones en el ámbito sanitario y con el impulso de medidas que contribuyan a garantizar entornos de trabajo seguros.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga se continúa trabajando activamente en la defensa de las enfermeras y enfermeros, colaborando con las administraciones públicas y el resto de entidades representadas en el Observatorio para promover una cultura de respeto hacia los profesionales sanitarios y reforzar todas aquellas iniciativas encaminadas a prevenir las agresiones.