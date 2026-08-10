Pomares: "La prioridad es más vivienda, más rápida y más accesible"

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Consejo Rector del Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana (IMV), apruebe la sexta convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad y la implantación de ascensores en edificios de la ciudad. Esta convocatoria, cuenta con un presupuesto total de 2.000.000 de euros. Además, el Consejo Rector dará luz verde a los convenios para la mejora de 18 edificios residenciales y 8 viviendas unifamiliares en Carranque.

En cuanto a las ayudas para la instalación de ascensores y mejora de la accesibilidad, el objetivo principal de esta iniciativa es garantizar condiciones de habitabilidad y autonomía a ciudadanos que residen en inmuebles con carencias de accesibilidad, especialmente personas de avanzada edad o con movilidad reducida. Cabe destacar que gran parte del parque de viviendas colectivas de Málaga fue construido antes de los años setenta y carece de elementos mecánicos para salvar desniveles.

En Más de Uno Málaga hablamos con el concejal de vivienda y rehabilitación urbana, Francisco Pomares.