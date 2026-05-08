"La plaza-puente no es la mejor opción para la adecuación del Guadalmedina, prefiero una renaturalización de verdad"

El Ayuntamiento de Málaga ha comenzado el proceso para la contratación de la redacción del proyecto de ejecución de la adecuación hidráulica, la conectividad y la renaturalización del río Guadalmedina.

El proyecto comprende el tramo que discurre entre el puente de Armiñán y la pasarela peatonal de El Perchel, a la altura del Centro de Arte Contemporáneo.

El presupuesto asciende a dos millones de euros, de los cuales el consistorio espera que la Junta aporte la mitad, con un plazo para su realización de 11 meses, estando abierto el plazo para la presentación de los proyectos hasta el 10 de junio

Recordemos que se contempla ‘la creación de espacios públicos y zonas de estancia a modo de 'plazas-puente' que conecten ambas márgenes entre los puentes de Armiñán y Perchel y, en una fase posterior, se desarrollará a nivel de proyecto constructivo el soterramiento de las vías laterales, la avenida de Fátima y el eje del pasillo de Santa Isabel-avenida de la Rosaleda, para crear dos bulevares’.