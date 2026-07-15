LITERATURA

La píldora literaria del miércoles 15 de julio de 2026

Javier Noriega, presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía, nos recomienda “La cámara de las maravillas” de María Oruña, escritora gallega experta en el thriller enfocado al mundo del arte

Redacción

Málaga |

Esta lectura, ha sido publicada recientemente, este pasado 2 de junio de 2026, y promete fascinar a aquellos amantes de lo desconocido, el coleccionismo y el patrimonio cultural. La trama se sitúa en el Palacio Dorado de Madrid durante la inauguración del museo Pentimento, cuando un asaltante muere misteriosamente, al intentar robar en la "Cámara de las Maravillas" de la familia Mendoza. No olviden optar por él amantes de la magia y el robo con elegancia, pues el personaje de Dimas Chevalier es un guiño al clásico Arsène Lupin. Si buscan algo ágil, divertido, pero cargado de cultura, este ejemplar, es su compañero ideal para las tardes de verano.

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