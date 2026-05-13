Er Pichi de Cái celebra sus Jornadas del Atún del 13 de mayo al 13 de junio con nuevas propuestas gastronómicas

El sabor del mar y la esencia de Cádiz vuelven a convertirse en protagonistas en Er Pichi de Cái. Del 13 de mayo al 13 de junio, la taberna gaditana celebrará sus Jornadas del Atún, una cita gastronómica dedicada a uno de los productos más representativos de la cocina del sur: el atún rojo.

Durante estas jornadas, todos los locales de Er Pichi de Cái ofrecerán una carta especial con nuevas elaboraciones creadas para la ocasión, donde el atún será el gran protagonista a través de recetas que mezclan tradición gaditana, cocina actual y mucho sabor.

Entre los platos que podrán degustarse durante estas jornadas destacan:

Tataki de atún rojo en panko

Dados de atún macerados con sésamo y wakame

Hamburguesa de atún con queso payoyo, mayonesa de soja y wakame en pan de té matcha y wasabi

Atún glaseado al miso

Pincho de atún rojo

Con esta propuesta gastronómica, Er Pichi de Cái continúa apostando por acercar la cocina gaditana a Málaga a través de productos de calidad y recetas con personalidad propia.

“Queríamos crear unas jornadas donde el atún fuese el auténtico protagonista y donde nuestros clientes pudieran probar diferentes elaboraciones, desde sabores más tradicionales hasta propuestas más innovadoras, siempre manteniendo nuestra esencia gaditana”, explican desde Er Pichi de Cái.

Las Jornadas del Atún estarán disponibles durante un mes en todos los establecimientos de la marca, consolidándose como una de las citas gastronómicas especiales de esta temporada para los amantes del atún y de la cocina andaluza.

Además de esta carta especial, los clientes podrán seguir disfrutando de algunos de los platos más conocidos de Er Pichi de Cái, en un ambiente que ya se ha convertido en referencia para quienes buscan el auténtico tapeo gaditano en Málaga