El Dr. Pedro Torrecillas aclara qué posición es mejor para el hombre al orinar

Hace unos días hablábamos de las dolencias en la mujer más típicas en la época veraniega. Hoy lo hacemos en el hombre y que tienen su origen en el calor, la deshidratación y el incremento de las relaciones sexuales ocasionales.

Los problemas más comunes son las infecciones de orina, las uretritis (incluidas las de transmisión sexual) y la balanitis.

Hay otras cuestiones que nos surgen como, por ejemplo, cuál es la posición más adecuada al orinar para el hombre, ¿sentado o de pie?, además de preguntarnos sobre otras cuestiones como el cuidado de la próstata.