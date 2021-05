La delegada de la Junta, en Más de Uno

Patricia Navarro: "Quedan tan solo dos meses para recuperar la normalidad, pero hago un llamamiento general para que aguantemos"

Arranca una nueva etapa en la pandemia: lo hizo ayer a las 0 horas, si bien el fin de semana al completo, desde el pasado viernes, se ha mostrado como un termómetro para valorar en qué situación afrontamos la que, probablemente, sea escena más relevante de los últimos meses. Porque toca saber en qué situación queda la sociedad española fuera de un Estado de alarma, del que nos despedíamos este día 9, con las consiguientes determinaciones que se derivan directamente del decaimiento de esa figura legal que nos ha acompañado durante la nada desdeñable cifra de 14 meses. Un tiempo en el que no han faltado los rifirrafes políticos entre administraciones como la regional y el Gobierno central. Al respecto, la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, advirtió en Más de Uno que "lo que se criticaba no era el estado de alarma sino que no se acompañara con determinadas medidas. La Junta no se ha quejado nunca de ese marco legal, sino de la carencia de medidas que, por ejemplo, ayudasen al sector turístico para compensar la imposibilidad de movilidad", apuntó. Al respecto, Navarro asegura que "el Gobierno nos ha vuelto a dejar solos", confiando en que la incidencia de la pandemia no crezca en próximas semanas y "podamos afrontar un verano como el de siempre, en sólo dos meses".