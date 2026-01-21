Cultura

Pata Teatro estrena, por primera vez en el Festival de Teatro de Málaga, su obra familiar, Tuc

La obra se podrá ver en el Teatro Echegaray, este sábado 24 de enero, a las 18:00h y el domingo 25 de enero, a las 12:00h

Redacción

Málaga |

Pata Teatro estrena, por primera vez en el Festival de Teatro de Málaga, su obra familiar, Tuc
Pata Teatro estrena, por primera vez en el Festival de Teatro de Málaga, su obra familiar, Tuc | Pata Teatro

Los estrenos son siempre sinónimos de nervios e ilusión. En esta ocasión tendrá lugar dentro del marco del Festival de Teatro de Málaga, la ciudad natal de la compañía. Tuc, supone el montaje número 29 dentro su dilatada trayectoria. Este año la formación cumplirá 28 años dentro del panorama teatral.

En Tuc, dos actrices exploran, a través del cartón, cada una de las posibilidades que nos ofrecen las cajas: Una mudanza, el día a día de unas cajeras entre cajas, la historia de una niña que vive dentro de una de ellas… A través de la ternura y la comicidad, las dos actrices emplean distintos lenguajes escénicos. Bucean en un mundo imaginario de papel y cartón donde, en el interior de cada caja, se esconde un universo que espera ser descubierto. Valores como la amistad, la empatía, la salud mental y el cuidado a nuestros mayores son parte esencial del mensaje que la compañía transmitirá a los pequeños y sus familias.

Su público fiel está convocado el sábado 24 de enero a las 18,00 horas y el domingo 25 de enero a las 12 horas en el Echegaray. Las localidades cuestan 8 euros y están a la venta en la taquilla y en la web https://www.teatroechegaray.com/es/genero/teatro-infantil/temporada-2025-26/tuc-2005.

Interpretación: Macarena Pérez Bravo y Cynthia García

Guión y Dirección: Macarena Pérez Bravo y Josemi Rodríguez

Música: Daniel Blacksmith

Realización Escenografía y Títeres: Iker Pérez

Sonido: Elías García

Duración: 60´

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer