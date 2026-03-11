Salud

Maite García Fernández, nueva directora de Enfermería del Hospital Vithas Málaga

Vithas Málaga anuncia el nombramiento de Maite García Fernández como nueva directora de Enfermería del Hospital Vithas Málaga, y de su red de centros médicos. Esta designación refuerza el compromiso del hospital con la excelencia asistencial y la calidad en el cuidado del paciente, incorporando a una profesional de dilatada experiencia dentro del grupo hospitalario.

Maite García es graduada en Enfermería por la Universidad de Málaga, y posee un Grado Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, además de una formación continua a través de diversos cursos de especialización que han enriquecido su perfil técnico y asistencial. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una amplia experiencia en distintos ámbitos sanitarios, tanto públicos como privados.

En Vithas Málaga ha desempeñado roles clave como enfermera en los centros médicos, responsable de quirófano y supervisora en guardias hospitalarias. Durante los últimos cuatro años, ha demostrado su capacidad de gestión y liderazgo al frente del Centro Médico Vithas Rosaleda, consolidándose como una profesional de referencia por su profundo compromiso, su destacada capacidad organizativa y su inquebrantable orientación al paciente.

