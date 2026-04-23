El Museo del Vino Málaga incorpora una importante donación documental de la bodega “Málaga Kellerien” de Alfred Zweifel, comerciante de Lenzburg (Suiza)

Este conjunto documental, donada por Stefan Alveno Persili, médico y coleccionista suizo, constituye un valioso testimonio del comercio internacional de vinos entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en un periodo en el que las casas comerciales europeas desempeñaban un papel clave en la circulación, distribución y posicionamiento de productos vitivinícolas en distintos mercados.

La denominación Málaga Kellerien hace referencia a una bodega o casa de almacenamiento y comercialización de vinos establecida en Suiza, especializada en la gestión de vinos de importación —entre ellos, los vinos generosos del sur de Europa—destinados al consumo y distribución en el ámbito centroeuropeo. Este tipo de establecimientos no solo actuaban como intermediarios comerciales, sino también como espacios de conservación, maduración y promoción de productos, contribuyendo a la construcción de marcas y reputaciones en mercados internacionales.

La documentación ahora incorporada a los fondos del Museo permite profundizar en aspectos fundamentales de la historia económica y cultural del vino, como las redes de distribución transnacionales, las estrategias publicitarias de la época, la estandarización de procesos comerciales y la evolución de la comunicación empresarial a través del material impreso. Estos documentos ofrecen, además, una mirada directa a las prácticas comerciales cotidianas: desde la gestión de pedidos y la facturación hasta la construcción de identidad comercial mediante catálogos y publicidad.

En este contexto, resulta especialmente sugerente la resonancia cultural que este tipo de archivos mantiene con la representación del vino en el imaginario contemporáneo, como en la película “Villa Málaga. El tiempo de un vino”, que recupera precisamente la dimensión histórica, simbólica y emocional del vino de Málaga como elemento identitario y de proyección internacional.

Con esta incorporación, el museo refuerza su compromiso con la preservación de la memoria material vinculada a la historia del vino de Málaga y sus circuitos internacionales, ampliando un patrimonio que permite comprender mejor las conexiones económicas y culturales entre territorios.