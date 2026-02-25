ENTREVISTAMOS A KAAJAL MANSUKHANI, PORTAVOZ DE 'YES WE TECH'

Mujeres mayores de 60 años podrán formarse para evitar ciberdelitos y estafas

La asociación sin ánimo de lucro 'Yes We Tech' pone en marcha el taller de formación 'Ciberseñoras de Oro' para mujeres mayores de 60 años, con el objetivo de transmitir las claves con las que evitar ciberestafas. Kaajal Mansukhani, portavoz de la asociación, nos da detalles del taller que se ofrecerá el próximo jueves 5 de marzo.

Redacción

Málaga |

Según el balance de delitos cometidos durante 2025 en la provincia de Málaga, los llevados a cabo en medios digitales superaron la cifra de 19.300 denuncias —frente a las poco más de 18.000 del ejercicio anterior—, lo que supone un crecimiento del 6,4%, con una media de 52 denuncias diarias.

Según el desglose de estos datos, casi 17.000 infracciones se refieren a estafas informáticas, lo que convierte a este apartado el mayoritario según ha dado a conocer el Ministerio del Interior.

Frente a este tipo de delincuencia, en Málaga contamos con una iniciativa bajo el lema ‘Ciberseñoras de Oro’ que pretende ayudar a mujeres mayores de 60 años, a las que se les va a facilitar conocimientos sobre internet de forma sencilla, detectar mensajes falsos y estafas.

