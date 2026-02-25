Mujeres mayores de 60 años podrán formarse para evitar ciberdelitos y estafas

Según el balance de delitos cometidos durante 2025 en la provincia de Málaga, los llevados a cabo en medios digitales superaron la cifra de 19.300 denuncias —frente a las poco más de 18.000 del ejercicio anterior—, lo que supone un crecimiento del 6,4%, con una media de 52 denuncias diarias.

Según el desglose de estos datos, casi 17.000 infracciones se refieren a estafas informáticas, lo que convierte a este apartado el mayoritario según ha dado a conocer el Ministerio del Interior.

Frente a este tipo de delincuencia, en Málaga contamos con una iniciativa bajo el lema ‘Ciberseñoras de Oro’ que pretende ayudar a mujeres mayores de 60 años, a las que se les va a facilitar conocimientos sobre internet de forma sencilla, detectar mensajes falsos y estafas.