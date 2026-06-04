Moderna, un nuevo y ambicioso proyecto musical nacido en Málaga

Moderna es un innovador proyecto musical impulsado por ELCAMM que se presentará en sociedad el próximo 3 de julio en La Térmica, con su primera propuesta escénica, una producción inédita que reunirá a destacados referentes del flamenco andaluz, como Arcángel, Agujetas Chico, Sandra Carrasco y Rycardo Moreno, junto con una gran orquesta sinfónica, una Big Band de jazz y un grupo flamenco.

Moderna es un nuevo proyecto cultural impulsado por ELCAMM (Centro de Artes y Música Moderna de Málaga) y creado por Tete Leal, destacado compositor, intérprete y arreglista malagueño, que aspira a convertirse en un referente en la creación artística contemporánea desde Andalucía.

Moderna plantea el nacimiento de una comunidad cultural que se asienta y proyecta en tres ámbitos muy definidos:

Educativo; por la vinculación de este proyecto con ELCAMM y su alumnado, sirviendo los espectáculos nacidos en Moderna, como el trampolín natural hacia el mundo profesional.

Artístico; con la realización de propuestas escénicas innovadoras que tienen como punto de partida la hibridación musical y el espectáculo único e irrepetible.

Y social; porque en el ADN de este proyecto está la integración de personas procedentes de colectivos vulnerables, a través de su formación musical y su participación en el mundo cultural.

Moderna se configura así como un modelo de creación transversal, donde cultura y educación se entienden como realidades inseparables. Es un ecosistema en el que conviven formación, investigación, creación y exhibición. Un ente vivo en evolución constante, donde el aprendizaje alimenta la escena y la escena genera conocimiento.

En palabras de Tete Leal, creador del proyecto:

"Moderna nace no sólo como un formato de conciertos, sino como un ecosistema vivo donde la formación musical de excelencia conecta directamente con los grandes escenarios. Queremos que Málaga sea el epicentro de una comunidad artística donde los grandes maestros apadrinen el talento del futuro a través de experiencias absolutamente irrepetibles".

Moderna es un proyecto cultural abierto a la sociedad en el que, alrededor de la orquesta, se articula la participación de artistas invitados de primer nivel que asumen el papel fundamental de amadrinar y apadrinar el proyecto. Su presencia aporta inspiración, legitimidad y proyección, pero también simboliza algo más profundo: el respaldo generacional y artístico generoso a un proyecto que nace con vocación de continuidad. Los grandes nombres que nos acompañan no son el centro, sino los impulsores de un ecosistema artístico que aspira a crecer más allá de ellos.

Este concepto de padrinazgo se extiende a un ámbito más amplio, con la voluntad de crear una red de padrinos y madrinas que acompañen el proyecto desde distintos lugares: el arte, la educación, la empresa o las instituciones. Figuras o entidades que, desde su ámbito, contribuyan a impulsar, sostener y proyectar esta iniciativa como una comunidad viva, comprometida y en constante expansión.

El tronco de este ambicioso proyecto es la Orquesta Moderna, un concepto de orquesta híbrida que, junto a músicos de formación clásica, incorporará puntualmente en sus filas a intérpretes de otras estéticas musicales como el jazz, flamenco, hip hop, etc.

La singularidad de la propuesta escénica de Moderna no reside únicamente en los grandes nombres que conforman su cartel y en su orquesta híbrida. Su verdadera esencia radica en una filosofía artística basada en la creación de experiencias irrepetibles. Cada producción de Moderna será concebida como una obra única, diseñada específicamente para el encuentro entre los artistas participantes, el espacio que la acoge y el público que la vive. Lejos de reproducir repertorios habituales o formatos convencionales de gira, el proyecto desarrollará arreglos exclusivos, nuevas lecturas musicales y revisiones inéditas de obras emblemáticas de los artistas invitados.

Canciones y composiciones reconocibles serán reinterpretadas expresamente para los espectáculos de Moderna, generando versiones que únicamente podrán escucharse en el contexto de estos conciertos. Cada espectáculo nacerá para ser vivido una sola vez. Moderna no programa conciertos, produce obras originales y únicas.

El estreno: “Orquesta Moderna. Flamenco #01”

La puesta de largo de Moderna tendrá lugar el próximo día 3 de julio en La Térmica, con el primer espectáculo que nace de este proyecto: “Orquesta Moderna. Flamenco #01”.

Este espectáculo único reunirá a más de 60 músicos en escena para fusionar tres universos sonoros: la elegancia de una orquesta sinfónica, la energía de una Big Band de jazz y la raíz del flamenco contemporáneo.

El concierto contará con la participación exclusiva de cuatro grandes estrellas del flamenco contemporáneo: Arcángel, Agujetas Chico, Sandra Carrasco y Rycardo Moreno, además de la colaboración especial de Celia Flores, Rubén Lara y otros artistas invitados que se anunciarán próximamente.

Bajo la dirección musical de Tete Leal, cada artista interpretará temas exclusivos con arreglos originales creados especialmente para esta gran orquesta híbrida. Serán 90 minutos de pura emoción, potencia sonora e innovación musical al aire libre.

Las entradas ya están a la venta en https://entradium.com/es/events/moderna-flamenco-orchestra.

El proyecto cuenta con el apoyo de Cruz Roja, la Fundación SGAE y Narita Estudio como socios estratégicos, así como con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y del Museo Carmen Thyssen Málaga.