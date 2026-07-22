El Mercado Urbano del Soho invita a descubrir la artesanía de cerca

Mirar una pieza de cerca, tocarla y preguntar cómo se ha hecho puede cambiar la forma de verla.

Esa es la experiencia que propone el Mercado Urbano del Soho este domingo 26 de julio en calle Tomás Heredia de 11:00 a 19:00 h, donde volverán a reunirse artesanos, diseñadores y pequeños creadores locales.

En cada puesto, el visitante puede observar los acabados, conocer los materiales y preguntar por el proceso de elaboración. También puede hablar directamente con la persona que está detrás de cada trabajo.

Ese contacto permite que lo que en un primer momento parecía simplemente un objeto bonito empiece a mirarse de otra manera. Saber quién lo ha creado, cómo se ha hecho y cuánto trabajo hay detrás puede convertir el descubrimiento en un auténtico flechazo.

En un momento en el que muchas compras comienzan frente a una pantalla, el Mercado Urbano del Soho invita a recuperar el contacto directo con las piezas y con quienes las crean.

Como es habitual, durante la jornada se realizarán demostraciones en vivo para mostrar distintos oficios artesanos y acercar al público sus procesos de creación.

Las parcelas solidarias estarán ocupadas en esta edición por Proyecto Berta y Todos los Caballos del Mundo, dos entidades dedicadas a la protección y el bienestar animal.

La programación contará además con la participación de la agrupación literaria Generación del 22. Junto a la Asociación de Comerciantes del Soho, dará a conocer el trabajo de autores malagueños y acercará la literatura al público asistente.

Para recorrer el mercado con una temperatura más agradable, la organización recomienda acudir a primera hora o después de comer. En esas franjas, la sombra cubre toda la calle Tomás Heredia y la brisa habitual de la zona hace que el paseo resulte más cómodo.

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