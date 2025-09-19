Mentor10, el programa con el que los más mayores se acercan a los valores del deporte

La Junta de Andalucía ha inaugurado una nueva edición del programa MENTOR 10 en Málaga. Como novedad este año, los talleres estarán dirigidos también a las personas mayores.

Se trata de un programa en el que diferentes deportistas en activo realicen acciones formativas dirigidas a la población en edad escolar y para que sean mentores de deportistas en formación que están destacando por su talento y su esfuerzo. Este año, como novedad, esa formación se amplía a las personas mayores, usuarios de los Centros de Participación a través de talleres prácticos. El objetivo no es solo divulgar los valores del deporte, sino que puedan adquirir herramientas que puedan aplicar para su bienestar.