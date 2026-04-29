La empresa encuentra sus “primus inter pares” en los V Premios CEO de La Razón

Con representación de compañías llegadas desde distintos puntos de la geografía española, desde Andalucía hasta Bizkaia, pasando por la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña, Baleares o Canarias, la gala volvió a reflejar la diversidad y fortaleza del tejido económico español a través de sectores estratégicos como la biotecnología, la agroalimentación, la logística, la financiación, la construcción, la restauración, la energía, la tecnología y el turismo.

El acto, conducido por la periodista de Atresmedia Rocío Luque, reunió a más de un centenar de empresarios, representantes institucionales y responsables políticos. Así las cosas, el evento contó con la presencia del delegado de La Razón en Andalucía, José Lugo; la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Málaga, María Francisca Caracuel; y el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía, Juan Marín, que actuaron como anfitriones de una velada marcada por el reconocimiento al esfuerzo empresarial.

Durante la gala, el delegado de La Razón destacó el papel de los empresarios como generadores de empleo y riqueza, mientras que María Francisca Caracuel puso en valor el papel de Málaga como motor económico de Andalucía y uno de los territorios más dinámicos del sur de Europa.

La edición de este año reconoció a más de veinte directivos y empresas por su capacidad de liderazgo, innovación y crecimiento. Entre los galardonados estuvieron Yolima Puentes Osorio, CEO de Foodimental; Vicente José Doménech Climent, CEO de Grupajes Alicante; María Ruiz-Manahan, CEO de BNP Paribas Personal Finance; Eladio Rueda y Macarena Valiente, de Frutas y Verduras Eladio; Alina Giurgea, CEO de KRUK España; y Rodrigo Fitaroni de Almeida, CEO de MarSenses Hotels & Homes.

También fueron reconocidos Ana Hausmann y Maguy Hausmann, en representación de Hausmann Aromatic; Juan José Ramos García, de Ramos Ibiza Obra & Deco; Francisco Javier López Milán, de Silvergold Patrimonio; Marcos Cohen Simancas, de Cumbre 8; Michele La Porta y Jerónimo Tejada Martínez, de Urus Europa Global; y Juan Manuel Fernández Esquinas, de Siadde Soluciones.

La lista de premiados se completó con Miguel Ángel Romero, de Minery Report; Israel Vieyte y Ignacio Teijón, de Er Pichi de Cái; Raúl Blanco, de Cooptima; Francesc Ros Guilera, de Pizzerías Carlos; Margarita Gallardo Arozena, de Centro Natum; Vicente Peiró Bataller, de Versus Gandía Palace Hotel; Iván Javier González Aguado y Jorge Pérez González, de Noow; Ainara Hernando, de Abyntek Biopharma; Patricia Salmerón y Juan Francisco García, de Artecoin; Alberto Campillos, de Óptima Farma; Javier Becerra Sánchez, de Quantica Renovables; y Eugenio Fumero González, en representación de Grupo Fumero.

El cierre del evento corrió a cargo de Juan Marín, que puso el foco en la importancia de visibilizar el esfuerzo empresarial y reivindicó la innovación, la capacidad de adaptación y la ambición como elementos clave para afrontar los desafíos económicos actuales.