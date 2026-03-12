Marta García Aller y Antonio Soler inauguran la segunda edición del ciclo de conferencias y talleres ‘VIRAL’

Fundación Unicaja pone en marcha la segunda edición del ciclo de conferencias y talleres ‘Viral’, que reunirá en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga a expertos de la cultura, el periodismo, el pensamiento crítico y la divulgación científica para debatir sobre la irrupción de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial desde una perspectiva humanista. La periodista Marta García Aller y el novelista Antonio Soler inaugurarán el ciclo el martes 17 de marzo a las 19:00 horas en un encuentro con entrada libre hasta completar aforo.

Bajo el título, ‘Crónicas del futuro’, el ciclo explorará cómo la irrupción de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial está reescribiendo el modo de vivir, narrar y comprender el mundo. Así, a lo largo de las sesiones se abordarán cuestiones como la supervivencia de las Humanidades ante el reto tecnológico, las nuevas formas de componer música en diálogo o conflicto con la IA o el futuro de las redacciones periodísticas en un entorno híbrido donde conviven redactores humanos y sistemas generativos.

El ciclo se completa además con debates sobre cómo la tecnología está transformando la gobernanza y cómo la revolución de la longevidad obliga a repensar las biografías, los cuerpos y los vínculos sociales.

El programa arranca el martes 17 de marzo con la conferencia ‘Buscando el alma digital. El humano en tiempos posthumanos’ entre la periodista Marta García Aller y el novelista Antonio Soler, que debatirán sobre los criterios para sostener una perspectiva humanista que oriente el desarrollo tecnológico con sentido y límites.

El 14 de abril, el músico y productor Alejo Stivel (voz del grupo Tequila), la compositora y creadora sonora Paloma Peñarrubia y la música y productora Thalia Berral ofrecerán la ponencia ‘¿Quién compone ahora? La música ante el desafío de la IA’, en la que se abordará la creación musical en un ecosistema híbrido donde la IA interviene como herramienta, interlocutor y a veces como coautor implícito. El 21 de abril será el turno de la conferencia ‘El periodismo híbrido: humanos y sistemas generativos en la redacción’ a cargo del periodista Manuel Jabois, la profesora e investigadora en Comunicación Sonia Blanco, y el escritor y guionista Edu Galán, que examinarán el impacto de los sistemas generativos sobre la producción informativa.

La directora del ‘Hay Festival’ Sheila Cremaschi y el periodista Giles Tremlett protagonizarán la charla del 5 de mayo ‘La gobernanza ante el desafío de la IA: las nuevas reglas del juego’, en la que dialogarán en torno al efecto de la inteligencia artificial en las decisiones públicas, los modelos económicos y los derechos individuales. El 19 de mayo será el turno de la conferencia ‘La revolución de la longevidad’ del investigador Pere Estupinyà, guionista del mítico programa de televisión Redes, que abordará longevidad como fenómeno biotecnológico y social con efectos estructurales sobre salud, trabajo, cuidados y desigualdad.

Talleres sobre fotografía, artes escénicas, gastronomía, arquitectura y medicina

El 20 de marzo tendrá lugar el taller ‘Luz, proporción y atmósfera: el uso de la tecnología en la fotografía de arquitectura’ a cargo del fotógrafo Fer Gómez, que dará las claves para traducir los espacios a imágenes claras y con una mirada atenta al diálogo entre edificio y contexto.

Domingo Sánchez, empresario y productor de artes escénicas, será el encargado de impartir el taller del 10 de abril ‘Diseñar el asombro: herramientas de la IA al servicio del circo-teatro en Imagine’, que hablará sobre el uso de las tecnologías de vanguardias en el ámbito de la creación artística. El 17 de abril será el turno del cocinero malagueño Sergio del Río que llevará a cabo el taller ‘¿Puede la IA revolucionar la gastronomía?’.

El 8 de mayo tendrá lugar el taller ‘Tradición y vanguardia: la mirada innovadora de Alejandro Sánchez a la arquitectura popular andaluza’ a cargo del interiorista sevillano, que hablará sobre la fusión entre patrones tradicionales de la arquitectura en proyectos de innovación de interiorismo.

Cerrará el ciclo el 29 de mayo el médico José Antonio Trujillo con el taller ‘Aplicaciones éticas de la IA en la práctica de la medicina’, que abordará el uso responsable de la inteligencia artificial en la práctica clínica.

Todas las conferencias y talleres se celebrarán a las 19:00 horas en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga con entrada libre hasta completar aforo.