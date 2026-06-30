Mariano Ruiz Araujo: "Es necesario bajar el tono bronco en la política"

En nuestro Más de Uno Málaga de este martes 30 de junio nos ha acompañado Mariano Ruiz Araujo después de su primer mes al frente de la portavocía del grupo socialista en el ayuntamiento de la capital. "Sin duda el principal problema es la vivienda", reconoce y reitera Ruiz Araujo, quien comenta que en ello deben trabajar todas las administraciones.

A lo largo de este mes, el socialista argumenta una nueva forma más cercana de comunicar al ciudadano, y afea el tono bronco que está adquiriendo la política. No descarta Ruiz Araujo que De la Torre vuelva a presentarse a las municipales y en su partido, emplaza a octubre, mes en el que se presentarán los candidatos de cara a las municipales de 2027.