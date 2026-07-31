María José González presenta la XV Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2026

La Pasarela Larios Málaga Fashion Week celebrará el 25-26 de septiembre su XV edición, reafirmándose como uno de los eventos de moda más importantes del panorama nacional.

Cada mes de septiembre, la calle Marqués de Larios se transforma en una gran pasarela al aire libre, abierta al público, por la que desfilan firmas de alta costura, diseñadores de reconocido prestigio y jóvenes creadores que encuentran en este evento una plataforma para dar a conocer sus colecciones.

Poniendo el acento en la importancia de seguir impulsando un evento que, edición tras edición, reúne a profesionales del sector, medios de comunicación y miles de asistentes.

La XV Pasarela Larios Málaga Fashion Week volverá a convertir el centro histórico de la ciudad en un escaparate de moda, creatividad e innovación, con una programación que se dará a conocer próximamente y que volverá a situar a Málaga en el mapa nacional e internacional del diseño