Marenostrum Fuengirola encara cuatro noches consecutivas con algunos de los conciertos más esperados del verano

Marenostrum Fuengirola afronta una de las semanas más intensas de su programación con cuatro noches consecutivas de música en directo que reunirán sobre su escenario a artistas y espectáculos capaces de congregar a públicos de varias generaciones. Del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto, el recinto recibirá a Pablo López, Operación Triunfo, Hombres G y Vibras, demostrando una vez más que cuenta con una programación marcada por la calidad artística y la diversidad musical.

La primera cita llegará el jueves 30 de julio con Pablo López, en un concierto especialmente emotivo para el artista malagueño. Natural de Fuengirola, el cantante regresará a su ciudad para reencontrarse con el público después de verse obligado a aplazar el concierto previsto para el pasado 3 de julio a causa de una lesión muscular. El esperado reencuentro convertirá la noche en una de las más especiales y emotivas de la temporada, con un repertorio que combinará sus grandes éxitos y las canciones de su última etapa artística.

El viernes 31 de julio será el turno de Operación Triunfo, que aterriza en Marenostrum Fuengirola con la gira que reúne a los participantes de la última edición del popular formato televisivo. Un espectáculo concebido para celebrar el talento de la nueva generación de artistas surgida del programa y que promete una noche llena de energía, emoción y algunos de los temas más conocidos de este talent show.

La programación continuará el sábado 1 de agosto con Hombres G, una de las bandas más emblemáticas de la historia del pop-rock español. Con décadas de trayectoria y un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones, el grupo volverá a hacer sonar himnos como 'Devuélveme a mi chica', 'Venezia' o 'Marta tiene un marcapasos' en una cita que se perfila como una de las noches más divertidas y nostálgicas del verano.

El broche al fin de semana llegará el domingo 2 de agosto con Vibras, una propuesta que reunirá sobre el escenario algunos de los sonidos urbanos y latinos más actuales, ofreciendo una experiencia pensada para quienes buscan disfrutar de la música más bailable en un entorno único frente al Mediterráneo.

Con esta programación, Marenostrum Fuengirola continúa reforzando su posición como uno de los grandes referentes nacionales de la música en directo, ofreciendo una agenda capaz de combinar artistas consolidados, nuevas propuestas y espectáculos para públicos de todas las edades en uno de los enclaves culturales más singulares del verano.