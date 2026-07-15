La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprueba sus presupuestos para 2026

La Asamblea de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha aprobado hoy los Presupuestos para el ejercicio de 2026, que asciende a más de 180 millones.

En palabras de Félix Romero, presidente de la corporación, “vienen a representar la presencia de esta Mancomunidad de Municipios y la de su empresa pública ACOSOL, SA en la sociedad local a lo largo de este ejercicio. Se ha estudiado y plasmado en este documento una estimación de ingresos económicos y su reparto por la vía de gastos con tres objetivos muy claros: ejecutar de forma real las competencias que esta Mancomunidad asume dentro de sus Estatutos, poner énfasis en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y limite en la regla del gasto, y sentar las bases de un Plan de Inversiones a través de ACOSOL con un horizonte temporal hasta 2029 que asegure el suministro de agua en la Costa del Sol y su saneamiento integral”.

El Presupuesto se eleva a la cantidad de 57..987.896,90 €. “si bien se presenta como un estado de ingresos y gastos a modo de modelo previsional cuenta de pérdidas y ganancias en formato de contabilidad empresarial para empresas privadas más un presupuesto de capital, una vez homogeneizado a presupuestación pública local propone un presupuesto de ingresos y gastos que se cifra en 129.781.435,40 €, nivelado que incluye un fondo de regeneración de tesorería para inversiones relativas a las obras afectas a cánones recaudados y no invertidos de abastecimiento y saneamiento y un plan plurianual de inversiones”.

Así, el Presupuesto Consolidado, una vez deducidas las eliminaciones internas entre ambos organismos (7.124.680,04 €), se eleva a la cantidad de 180.644.652,26 € en ingresos y en gastos.

En cuanto a los ingresos, se destaca que las aportaciones anuales ordinarias de los municipios mancomunados, que representan sólo el 1,72% del total ingresos de Mancomunidad; se mantiene la cuantía global sin perjuicio de la repercusión que a cada Municipio corresponda por la variación de sus ingresos corrientes y su población de derecho. Las aportaciones anuales extraordinarias financiación puntos limpios y limpieza e aguas litorales, representan solo el 0,63% de los ingresos corrientes y totales de la Mancomunidad de Municipios.

Con respecto al canon de ACOSOL SA., se fija para 2026 en la cantidad de 7.124.680,04 €, la misma que se estableció para el ejercicio anterior.

En cuanto a la Gestión Integral de Residuos Urbanos, se ha estimado una entrada de 410.000 toneladas en la planta de Casares a lo largo del ejercicio de 2026. Así mismo, la Planta de RCD´s y Poda que va a dar lugar a una estimación de entrada de residuos de unas 250.000 toneladas, en el año 2026.

En lo relativo a los gastos corrientes, se continúa con la tónica de eliminar todo gasto que no sea obligatorio o productivo. Se establecen aplicaciones presupuestarias por cada una de las áreas de mayor renombre recogidas en los Estatutos de esta Mancomunidad de Municipios. Destacan en este capítulo el balizamiento de playas a cargo del presupuesto de la Mancomunidad y gratuito a los Ayuntamientos Mancomunados (siempre que se cumplan unos determinados requisitos máximos: canales, boyas, etc…); campañas informativas en Turismo, Medio Ambiente y en Imagen y Comunicación de la Entidad; servicio de Tratamiento de RSU, escombros y Poda Verde, así como el de Papel Cartón, y dotación económica a la Delegación de Turismo.

En cuanto a endeudamiento, la Mancomunidad no tiene ninguna deuda financiera.

En lo relativo a las inversiones se prevé para 2026 el canon de inversión y mejoras en la planta de tratamiento; una mejora en el Edificio Sede de la Mancomunidad; reposición de elementos de balizamientos y la inversión en licencias y actualizaciones de programas informáticos.

A modo de conclusión, el presidente afirma que “este es el tercer presupuesto de esta legislatura política 2023-2027 que se presentó ante un nuevo escenario político, la Asamblea, compuesta por 22 miembros, intentando gestionar competencias propias en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos, gestión de puntos limpios, gestión y recogida de envases y papel cartón, medio ambiente, turismo y promoción. Y desde ACOSOL, como empresa dependiente, además de cumplir con las obligaciones y mejorar la calidad servicio, asegurar el destino de las inversiones en obras de abastecimiento y saneamiento con un plan plurianual con horizonte 2026-2029 que asegure el suministro y mejore el saneamiento en su integridad”.