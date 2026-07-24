Málaga es la segunda provincia andaluza donde menos absentismo laboral se registra

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha presentado el informe "Absentismo en España: Un desequilibrio entre derechos laborales y productividad". Este exhaustivo análisis, elaborado por la Fundación Justicia Social y el Consejo General de Graduados Sociales de España, radiografía la profunda transformación de este fenómeno entre los años 2019 y 2025.

Las conclusiones de este informe apuntan a que el absentismo ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una tendencia estructural que amenaza la viabilidad de las pymes y la sostenibilidad del sistema público.