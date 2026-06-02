Málaga y Asturias sellan su alianza gastronómica en la presentación del III Festival Brasas del Narcea, que tendrá más Sabor a Málaga

El reconocido Asador Iñaki de Málaga acogió la presentación oficial del III Festival Brasas del Narcea, del 19 al 21 de junio, con celebración de la emocionante final del concurso "La Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana" Un evento que pone en valor la excelencia gastronómica de Asturias y la vibrante cultura gastronómica de Málaga.

En esta tercera edición tras el hermanamiento realizado el año pasado entre la marca de calidad de la Diputación de Málaga y el Festival Brasas del Narcea, "Sabor a Málaga", llevará a varios productores agroalimentarios malagueños hasta Cangas del Narcea para una exposición, degustación y venta de sus productos, fomentando así el intercambio y la diversidad gastronómica española.

La jornada gastronómica del concurso de la Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana y también Chivo Lechal Malagueño, del día 20, finalizará con una parrillada popular para 800 personas sentadas a la mesa, que servirá la Junta Local de Hostelería de Cangas del Narcea y que también endulzará la empresa malagueña Obrador Tejeros con sus famosas “Locas”, ese dulce tradicional compuesto por dos capas de hojaldre rellenas de crema pastelera, cubiertas con un glaseado de yema de huevo de color naranja.

Al evento asistieron la directora de Sabor a Málaga, Leonor García-Agua Juli, el organizador del Festival Brasas del Narcea, Nacho Sandoval, el chef, asesor gastronómico y director técnico de Sabor a Málaga, Ignacio Carmona, el chef Diego Gallegos del restaurante Sollo, con 1 Estrella MICHELIN, 1 Estrella Verde MICHELIN y 2 Soles Repsol y el chef Diego René del restaurante Beluga 1 Sol Repsol y recomendado MICHELIN. Estos tres últimos han actuado como jurado degustando distintas parrilladas y cortes de carne. También asistieron Javier Escalona de Caprisur, Alvaro Ávila del grupo Cervantes, Gustavo de Pampa Grill, Sergio Redondo de RUB Smoke House y Daniel Salomón de Asarte.

La cita en el Asador Iñaki sirvió para desvelar todos los detalles de la tercera edición de este festival que tiene como epicentro el municipio asturiano de Cangas del Narcea. El acto puso en valor la importancia de la Ternera Asturiana como producto de calidad superior y eje central del concurso. Cangas del Narcea cuenta con el mayor número de ganaderías inscritas en Ternera Asturiana: 700 explotaciones ganaderas que crían alrededor de 23.000 reses de una raza que produce la carne con más calidad de Europa, destacando por su ternura, su jugosidad y su alto valor nutritivo.

El próximo 20 de junio, en el Prao del Molín, donde cada 16 de julio, durante las fiestas de El Carmen, tiene lugar la famosa “Descarga”, un espectáculo pirotécnico en el que se disparan más de 80.000 voladores en apenas unos minutos, se disputará la gran final del concurso Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana, que pondrá a prueba las propuestas de 12 restaurantes llegados desde diferentes lugares del país.

Durante el acto de presentación en Málaga, los asistentes, tuvieron la oportunidad de disfrutar de una degustación de diferentes cortes de Ternera Asturiana, acompañada de otros productos emblemáticos de la gastronomía asturiana, como el exquisito Chosco de Tineo I.G.P., los vinos de la D.O.P. Cangas, el pan de Manín, panadería artesana de Cangas del Narcea, o la Miel de Asturias como las de La Puela, El Sastre o El Tío Ángel. También hicieron las delicias de los invitados, el Chivo lechal Malagueño de Caprisur, los quesos de cabra de Agamma, Cabraline y Santa María del Cerro, y los vinos de Málaga como los de Bodega Cortijo la Fuente, Huerto de la Condesa o Bodega A. Muñoz Cabrera o los premiados aceites de oliva virgen extra de Málaga, como Finca La Torre, La laguna de Fuente de Piedra o Ardales. Esta cata ofreció un anticipo de la calidad y el sabor que definirán la competición principal.

El Festival Brasas del Narcea arrancará el 19 de junio con la apertura del market de productos agroalimentarios de Cangas del Narcea y Sabor a Málaga, con quien el festival se hermanó el año pasado. La inauguración oficial tendrá como evento central el showcooking de ternera a la estaca que será elaborado por el maestro parrillero David Montes. El gran día, el sábado 20 de junio, se vivirá una noche mágica con un espectáculo de drones que llenará de luz y color el cielo cangués.

El Festival Brasas del Narcea se consolida como un referente nacional en el arte de la parrilla, promoviendo el producto local de alta calidad y la maestría culinaria. La colaboración con "Sabor a Málaga" subraya el compromiso del festival con la diversidad y riqueza gastronómica de España.