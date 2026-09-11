Málaga arropa al nuevo Áurea Palacio de la Tinta en una fiesta que lo corona como nuevo icono de la ciudad

El hotel Áurea Palacio de la Tinta ha celebrado hoy su inauguración oficial con un acto que ha reunido a 200 invitados y que supone la puesta de largo del nuevo establecimiento de cinco estrellas. Este edificio histórico se incorpora a la colección Áurea Hotels, la marca de hoteles de autor de Eurostars Hotel Company, con una propuesta que combina patrimonio, cultura, diseño, gastronomía y bienestar y que busca establecer una conexión directa con la identidad de la ciudad.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre han inaugurado el establecimiento con un simbólico corte de cinta y entrega de llaves del hotel. Han acudido también a la inauguración el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet; la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; y el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Francisco Salado, entre otras autoridades, representantes institucionales y personalidades de la vida social y empresarial de la ciudad.

Amancio López Seijas, presidente de Grupo Hotusa, compañía en la cual se integra Eurostars Hotel Company, ha destacado durante la presentación del acto que “la inauguración del Áurea Palacio de la Tinta supone un hito muy especial para nuestra compañía y para nuestra marca Áurea Hotels, una colección de hoteles singulares, respetuosos con el patrimonio y estrechamente vinculados a la identidad del destino. Hemos recuperado un edificio emblemático para convertirlo en un hotel único, profundamente conectado con la historia y el carácter de Málaga. Queremos que sea un espacio que contribuya a enriquecer la experiencia de quienes visitan la ciudad y que se convierta en un motivo de orgullo para los malagueños."

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado al Grupo Hotusa por la labor realizada para devolver brillo y esplendor al edificio modernista en que se ubica el hotel, que se convierte así, ha dicho, en “un activo que ya genera empleo”. Moreno ha puesto de manifiesto el papel jugado por la Junta de Andalucía en este proyecto sacando a subasta el edificio, que era propiedad de la Administración andaluza pero que los anteriores gobiernos tenían en desuso. Ha subrayado, además, la importancia en el desarrollo económico de Andalucía del turismo de calidad, del que el Grupo Hotusa es un gran referente, ha asegurado.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado “La inauguración de este hotel es un motivo de alegría para Málaga, una ciudad que quiere crecer en calidad y no en cantidad, como venimos diciendo desde hace años. Eurostars Hotel Company ha rehabilitado el edificio con un gran respeto a la historia del inmueble, a su origen ferroviario en el siglo XIX. La Málaga de hoy es una Málaga tecnológica que ha hecho una apuesta decidida por la cultura y el turismo de calidad y establecimientos como éste responden extienden esa apuesta. Deseo larga vida y muchos éxitos al hotel Áurea Palacio de la Tinta, que serán también éxitos de nuestra ciudad".

En definitiva, la inauguración del hotel ha confirmado el interés de la compañía en enriquecer la oferta turística de la ciudad y de la Costa del Sol, consolidando la capital malagueña como un referente de excelencia, cultura y hospitalidad.

La velada, con claros guiños a la cultura malagueña y amenizada con varias propuestas musicales –desde una banda que recibía a los asistentes en el mítico Paseo Reding a un cuarteto de cuerda femenino, ambos de Málaga- culminó con un cóctel en la terraza del hotel que congregó a 200 personas de varios ámbitos sociales, económicos y culturales de la ciudad, así como a personalidades tales como Victoria Federica de Borbón, Helen Lindes, Fran Rivera y Lourdes Montes, Remedios Cervantes, Javier Castillo y Verónica Díaz (Just Coco), entre otros.

Los invitados han podido descubrir el hotel de la mano de una visita teatralizada de las habitaciones, y un afortunado se ha llevado un recuerdo único: la artista Mireia Vilà ha pintado una obra en vivo que se sorteó durante el evento y que ha supuesto un fin de fiesta único.