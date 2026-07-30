Little Italy Gastro Fest reúne los platos más icónicos de la gastronomía italiana el 27 y 28 de agosto en la plaza de toros de Torremolinos

Pasta fresca, pizza al taglio, paninis y embutidos italianos, un rincón de coctelería y música en directo compondrán la propuesta de Little Italy Gastro Fest, que los días 27 y 28 de agosto convertirá la plaza de toros de Torremolinos en una gran piazza mediterránea. La cita se enmarca dentro de Plaza Paraíso y promete transformar el espacio en una oportunidad de experimentar en primera persona el estilo de vida mediterráneo.

La propuesta gastronómica y la animación musical, con actuaciones y espectáculos en vivo, se suma a una ambientación que apuesta por transportar a los asistentes a una ciudad Italia que vibra en una tarde noche de verano. Una luz cálida, un entorno de alegría y fiesta, brindis, buena cocina y un lugar en el que las prisas se dejan en la puerta. Tras este concepto, las promotoras GastronÓmico y Locamente, que firman con este proyecto su primera colaboración conjunta.

Little Italy Gastro Fest se desarrollará durante dos noches en las que el recinto se convertirá en un espacio pensado para el disfrute relajado, con la dolce vita mediterránea como hilo conductor de toda la propuesta. Esta cita cuenta con Ferrarini como proveedor oficial y con La Contadina como colaborador.

La propuesta culinaria se organiza en cuatro espacios temáticos: La Barra de la Nonna, con pasta fresca, panini y tablas de quesos y embutidos italianos; La Pizza, con pizza al taglio elaborada al momento; Dolce Italia, dedicada a especialidades como el tiramisú, el cannoli y el gelato artesanal; y El Aperitivo de Hugo, la zona de aperitivos con Aperol Spritz, vermut y otras bebidas de la coctelería clásica italiana.

El programa musical incluye actuaciones en directo y sesiones de DJ a lo largo de las dos jornadas, junto a espectáculos con personajes tematizados de identidad italiana y momentos sorpresa distribuidos durante cada noche. Entre los grandes atractivos para los asistentes, el sorteo de un viaje a Roma. “Con Little Italy Gastro Fest queremos que Torremolinos viva dos veladas pensadas para comer, brindar y celebrar sin prisa, con la esencia mediterránea como protagonista”, explica Arantxa López, organizadora de Little Italy Gastro Fest.

Las entradas ya están disponibles en las plataformas Forvenues y Zibarit. Todas las personas que adquieran su ticket entrarán automáticamente en el sorteo del viaje a Roma, una escapada para dos personas.