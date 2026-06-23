“La Línea Flamenca” triunfa en su primera edición y consolida su apuesta por la moda, el arte y la tradición andaluza

La primera edición de “La Línea Flamenca” ha concluido con un éxito rotundo, convirtiendo los Jardines Saccone en el gran escaparate de la moda flamenca, el arte y la tradición andaluza. La ciudad de La Línea de la Concepción respondió de manera extraordinaria a esta nueva propuesta cultural y social, llenando el recinto durante toda la jornada y demostrando el enorme interés y apoyo del público hacia una iniciativa que nace con vocación de permanencia.

Organizado por el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción y NuevaModa Producciones, el evento ha reunido a diseñadores, artistas, academias de baile, firmas comerciales y profesionales del sector en una jornada que ha puesto en valor el talento andaluz y la riqueza cultural de nuestra tierra.

Este gran éxito ha sido posible gracias al patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, cuyo respaldo ha resultado fundamental para hacer realidad un proyecto que nace con el objetivo de convertirse en una cita anual de referencia dentro del calendario cultural, turístico y social de la ciudad.

Desde la apertura de puertas, el público pudo disfrutar de una amplia zona expositora en la que participaron firmas y profesionales como Koki y Punto, El Atelier de Pilu, Ohana Shop, Tienda Con M, Rosi Denis, Galerías Madrid, Gloria Coca, Esteban del Mar, 14tres60, Rosita Peláez, Tocados Floripondio, Puntadas Betania, Colección, Ele.O, y Syrie Jo, generando un espacio de encuentro entre diseñadores, emprendedores y amantes de la moda flamenca. La programación artística estuvo marcada por la participación de las academias y escuelas de danza Estudio de Danza Macarena Larios, Centro de Danza Retales de María Montaño y Academia de Baile Eva, además de la actuación de la joven intérprete Ana Romma, que llenaron de arte y esencia flamenca los Jardines Saccone durante toda la tarde.

Uno de los momentos más esperados fue la pasarela de moda flamenca, inaugurada por la prestigiosa diseñadora Aurora Gaviño, referente indiscutible del sector y una de las grandes figuras de la moda flamenca nacional. Su desfile abrió una noche en la que el público pudo disfrutar también de las creaciones de los diseñadores locales Alejandro Andana, Ángel Barrera, Salitre & Azahar, Gloria Coca, Manuel Sempere, de la firma Con M, Paquita Flamenca y Tacón de Char, quienes demostraron el alto nivel creativo y artístico que caracteriza a la moda flamenca andaluza. Durante la pasarela se hizo entrega del Premio La Línea Flamenca 2026 a Aurora Gaviño, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su contribución al desarrollo y proyección de la moda flamenca. El premio fue recibido entre los aplausos y el cariño de un público que quiso rendir homenaje a una de las diseñadoras más influyentes del panorama nacional y entregado por Sebastián Hidalgo, diputado y teniente alcalde y la concejala Mercedes Atanet de La Línea de la Concepción.

Otro de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Paquita Flamenca, de manos de de los diputados Javier Vidal y Sebastián Hidalgo, Juan Macías, teniente alcalde y la concejala mercedes Atanet. Paquita Flamenca, firma histórica y profundamente vinculada a la ciudad de La Línea de la Concepción, reconociendo así décadas de dedicación, esfuerzo y compromiso con la moda flamenca y con las tradiciones andaluzas

El cierre de la pasarela corrió a cargo del diseñador cordobés Jorge Sánchez, invitado especial de esta primera edición, que puso el broche final a una jornada marcada por la la pasión por la moda flamenca. El evento contó además con un importante equipo de profesionales que hicieron posible el impecable desarrollo de la jornada. La coordinación de peluquería estuvo a cargo de Rocío Hernández, mientras que el maquillaje fue realizado por Gabriela Casali y Arantxa C., responsables de la imagen y estilismo de las modelos participantes.

Desde la organización se ha querido agradecer especialmente la implicación de todos los diseñadores, expositores, academias, artistas, modelos, equipos técnicos, colaboradores y patrocinadores que han contribuido al éxito de esta primera edición, así como la extraordinaria respuesta del público linense, verdadero protagonista de una jornada que ha superado todas las expectativas.

Asimismo, se agradece la colaboración de Telepizza, Barbas La Línea, Boat Haus - Casas Flotantes y Restaurante West.

Con esta exitosa primera edición, “La Línea Flamenca” da un paso firme hacia su consolidación como referente de la moda flamenca andaluza, reforzando además la proyección cultural, turística y económica de La Línea de la Concepción y del conjunto del Campo de Gibraltar.