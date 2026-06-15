"Si no les hablas de sexo, lo harán otros", un libro sobre educación y afectividad editado por Almuzara

Escrita por una profesional de la salud y madre con más de 20 años de experiencia, combina conocimiento científico y experiencia real para ofrecer herramientas útiles en cada etapa, de la infancia a la adolescencia. Incluye ilustraciones pensadas para facilitar la comprensión de los más pequeños.

Aprenderás a prevenir abusos y la exposición a la pornografía, fortalecer el vínculo y construir una comunicación abierta en tu familia. Porque educar en afectividad y sexualidad es educar en amor, respeto y seguridad.

«Un libro que ojalá hubiera llegado hace mucho tiempo, porque habría ayudado a muchas más personas, y que por eso ahora no podemos dejar escapar». Paloma Blanc, @7paresdekatiuskas

«Sin duda, este es un libro valiente y profundamente necesario que invita a los padres a asumir con serenidad y responsabilidad una de las tareas más bonitas en la educación de sus hijos. Con cercanía, claridad, verdad y sentido común, estas páginas recuerdan que el silencio nunca es neutral. Cuando en casa no se habla de sexualidad, otros lo harán desde perspectivas alejadas del cariño que estas requieren». Fernando Alberca, experto en educación y afectividad

«Recomiendo la lectura de este manual para todos aquellos padres y educadores interesados en enseñarles a nuestros hijos y alumnos la riqueza de la sexualidad humana. Con un lenguaje sencillo y pedagógico, Ana nos da pautas para tener conversaciones con nuestros hijos que nos permitan resolver sus dudas y prevenir futuros abusos o adicciones». Luis Gutiérrez Rojas, profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Granada

«Lectura imprescindible para entender los cambios en la adolescencia y cómo afrontarlos como educadores». Dra. Ana Sastre Martínez, pediatra y especialista en endocrinología infantil en el Kings College NHS Foundation Trust