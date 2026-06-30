Lenny Kravitz conquista Starlite Occident y se suma al propósito de la Fundación Starlite firmando su retrato para la Gran Gala Benéfica

Hay conciertos memorables. Y después están las noches que trascienden la música para convertirse en experiencias humanas capaces de inspirar, conectar y dejar huella.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en Starlite Occident con la visita de Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas vivas del rock internacional, que ofreció un espectáculo cargado de energía, emoción y mensajes que fueron mucho más allá de la música.

Desde el primer momento, el artista conectó con el público de una forma especial. "Yes, Starlite. Os quiero. Qué lugar tan mágico y maravilloso. Estoy muy feliz de estar aquí, en esta atmosfera increíble que tenemos en Starlite Occident. Es una bendición para todos nosotros poder estar juntos esta noche", expresó ante una cantera completamente entregada.

A lo largo del concierto, Kravitz compartió reflexiones sobre el valor de la vida, el amor, el perdón y la gratitud, convirtiendo la noche en una auténtica celebración de la conexión humana. "Another day to learn. Another day to love. Another day to forgive. Another day to live. So let's live". Un mensaje que resonó con fuerza bajo la luna llena de Marbella y que encaja con la esencia de Starlite Occident: un espacio donde la música es el punto de partida para vivir experiencias transformadoras.

Uno de los momentos más inesperados y emocionantes de la noche llegó cuando Lenny Kravitz decidió detener el espectáculo para llamar al escenario a una joven que se encontraba entre el público. Se trataba de Mia, una niña de tan solo 11 años, hija de un gran amigo holandés del artista afincado en Mallorca, conocido además por ser quien le consigue algunas de las icónicas gafas de sol que forman parte de su inconfundible imagen.

Kravitz había escuchado cantar a Mia anteriormente y quedó impresionado por su talento. Convencido de que estaba ante una futura estrella, la presentó ante miles de personas como "el futuro del rock" y le ofreció la oportunidad de compartir escenario con él en una noche que la joven difícilmente olvidará jamás. Fue uno de esos momentos imposibles de planificar que definen el espíritu de Starlite Occident. Instantes en los que la realidad supera cualquier guion y donde los sueños pueden hacerse realidad delante de miles de personas.

Porque si algo caracteriza a Starlite Occident es precisamente eso: ser un lugar donde siempre ocurre algo inesperado. Un escenario donde artistas, creadores, empresarios, líderes, deportistas y soñadores coinciden en un entorno único en el que nacen historias irrepetibles.

En esta ocasión, Lenny Kravitz ejerció de descubridor de talento, de mentor y de impulsor de sueños, regalándole a Mia una oportunidad que probablemente marcará el inicio de un camino extraordinario.

La emoción trascendió el escenario cuando Lenny Kravitz quiso sumarse al propósito solidario de Fundación Starlite firmando un retrato del artista J.M. Peña, donado por los galeristas Javier y Trino Tortosa, fundadores de Hyperemphatic Art. La obra formará parte de la subasta benéfica de la Gala Starlite Occident, presidida por Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas, y cuya recaudación se destina a impulsar proyectos sociales que transforman vidas. Un gesto que refleja perfectamente los valores que comparten el artista y la Fundación: utilizar el talento, la influencia y la capacidad de inspirar para generar un impacto positivo en la sociedad.

La noche reunió además a numerosas personalidades del ámbito social, empresarial y cultural. Entre los asistentes se encontraban Cristina y Guillermo Iglesias, Estefanía Luyk, Carolina Mazza (hermana de Valeria Mazza) y las hermanas Kimpel, que disfrutaron de una velada mágica en uno de los enclaves más especiales del verano europeo. Uno de los momentos más entrañables se vivió también en el palco presidencial, donde la actriz Goya Toledo siguió con emoción la actuación de su marido Craig Ross, guitarrista de la banda de Lenny Kravitz.

Antes de despedirse, Kravitz volvió a lanzar un mensaje que resumía a la perfección el espíritu de la noche: "The power of love is more powerful than we might understand. So let's put our love into the atmosphere tonight". Y así fue.

Porque Starlite Occident ya no es únicamente un festival de conciertos. Es un punto de encuentro internacional donde confluyen música, cultura, entretenimiento, solidaridad y relaciones humanas auténticas. Un lugar al que las personas quieren acudir porque saben que allí, bajo las estrellas, siempre ocurre algo extraordinario.

Una noche más, Marbella volvió a convertirse en el epicentro de esa energía única. Y Lenny Kravitz, con su música, su generosidad y su mensaje, dejó una huella imborrable en la historia de Starlite Occident.