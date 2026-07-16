Los jugadores del Málaga CF se someten a una analítica completa con Quirónsalud Málaga como cierre de los reconocimientos de pretemporada

Los jugadores del Málaga CF se han sometido a una analítica sanguínea completa con un equipo del Hospital Quirónsalud Málaga, que se ha desplazado hasta las instalaciones de La Rosaleda el martes 15 de julio como cierre de los reconocimientos médicos de pretemporada.

El plantel se ha reunido en la sala médica del Estadio La Rosaleda con el personal del Hospital Quirónsalud Málaga -proveedor médico oficial del Málaga CF-, que ha tomado las muestras que serán analizadas en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Quirónsalud Málaga. El doctor Pablo Campos, jefe de los servicios médicos del Club, ha estado al frente de la operativa junto al equipo de Laboratorio del Hospital, Lidia Alcázar y Marina Quintana.

El objetivo de las analíticas es monitorizar de forma continua el estado de salud y el rendimiento fisiológico de los futbolistas, que se suman a las exploraciones cardiológicas y radiológicas parte de los reconocimientos médicos que se han venido desarrollando a los jugadores del primer equipo durante estas dos semanas en el Hospital Quirónsalud Málaga.

El estudio incluye parámetros hematológicos, bioquímicos, hormonales y de marcadores inflamatorios, con especial atención a niveles de hierro, función renal y hepática, perfil lipídico, balance hormonal y marcadores de fatiga y sobrecarga; de manera que permiten detectar de manera precoz posibles alteraciones metabólicas, nutricionales o hematológicas y ajustar la nutrición, la carga de entrenamiento y la recuperación de cada jugador de manera individualizada.

Se cierra así un completo protocolo médico diseñado para garantizar que los futbolistas afronten el inicio de la temporada con las máximas garantías de salud y rendimiento, que ha incluido, además de la analítica completa, una evaluación integral que incluye anamnesis clínica, exploración física, electrocardiograma en reposo, ecocardiografía y una ergoespirometría con análisis de gases.

Este chequeo médico se enmarca en el acuerdo entre el Málaga CF y el Hospital Quirónsalud Málaga como proveedor médico oficial del Club, con el que se refuerza el compromiso conjunto con una medicina preventiva y de precisión aplicada al deporte, donde la evidencia científica se pone al servicio del rendimiento y la salud a largo plazo.