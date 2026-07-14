La receta veraniega del martes 14 de julio de 2026

La clave de esta receta es sorprender a los familiares en casa, ya que se puede elaborar con productos frescos y a precio asequible.
También, es un acierto seguro, si buscan un principal para calentarlo de nuevo tras llegar de la playa y tener la comida ya hecha. Más aún, en estos días, en los que alargamos los planes y el ocio con nuestros allegados.
Ingredientes de la receta:
-Almejas chirlas (limpias en agua con sal)
-Opcional otros productos de la mar: rape, boquerones, calamares…
-1-2 Cebollas
-2 Pimientos
-2-3 tomates
-2-3 patatas (a gajos o cascadas)
-2 tazas de fideos gordos
-Ajo (al gusto)
-Laurel (2-3 hojas)
-Azafrán y pimienta negra (para especiar)
Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas