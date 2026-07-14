La receta veraniega del martes 14 de julio de 2026

La clave de esta receta es sorprender a los familiares en casa, ya que se puede elaborar con productos frescos y a precio asequible.

También, es un acierto seguro, si buscan un principal para calentarlo de nuevo tras llegar de la playa y tener la comida ya hecha. Más aún, en estos días, en los que alargamos los planes y el ocio con nuestros allegados.

Ingredientes de la receta:

-Almejas chirlas (limpias en agua con sal)

-Opcional otros productos de la mar: rape, boquerones, calamares…

-1-2 Cebollas

-2 Pimientos

-2-3 tomates

-2-3 patatas (a gajos o cascadas)

-2 tazas de fideos gordos

-Ajo (al gusto)

-Laurel (2-3 hojas)

-Azafrán y pimienta negra (para especiar)

Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas