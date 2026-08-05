Juan Alejo, coleccionista: "Conservar antiguedades sirve para conocer la historia que estamos viviendo

El coleccionismo es uno de los 'hobbies' que más ha crecido desde la pandemia. Sellos, cromos, prendas deportivas o carteles, son algunos de los objetos más codiciados entre los que conservan antigüedades. En Onda Cero Málaga hemos hablado con uno de esos apasionados que pasan sus días recolectando piezas, Juan Alejo.

Este aficionado malaguista cuenta en su poder con 150 camisetas del Málaga CF, miles de cromos blanquiazules y decenas de abonos y entradas. En las víspera del lanzamiento de los cromos de LaLiga, Juan Alejo asegura que está deseando completar las páginas blanquiazules del álbum, aunque reconoce que tiene predilección por las estampas de Ramón, Einar y Alfonso Herrero.

Para este coleccionista, cualquier objeto que esté relacionado con el Málaga CF o la ciudad es digno de estar en su poder. Asegura que lo que para muchos es un papel con cuatro chinchetas, para él se convierte en un objeto de alto valor.

Además, por poner en en contexto la situación del coleccionismo, se ha de tener en cuenta que el portal especializado Todocolección vendió 44.000 objetos relacionados con el deporte en la primera quincena de junio. Por otro lado, el cromo más caro de la historia es el del jugador de béisbol Mickey Mantle del año 1952 que alcanzó los 7.5 millones de euros en una subasta.