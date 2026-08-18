POLICÍA LOCAL MÁLAGA

José María Martínez ha tomado posesión como jefe de la Policía Local de Málaga

Ha accedido al puesto este pasado viernes tras la reciente jubilación de Juan Antonio Ferrer

Redacción

Málaga |

José María Martínez ha tomado posesión como el jefe de la Policía Local de Málaga
José María Martínez ha tomado posesión como el jefe de la Policía Local de Málaga | Onda Cero Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de las áreas de Seguridad y Recursos Humanos, Avelino Barrionuevo y Jacobo Florido, respectivamente, y otros miembros de la Corporación Municipal, ha presidido el acto de toma de posesión, que se ha celebrado en el Salón de los Espejos y que ha contado con la presencia de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Fuerzas Armadas, de la Judicatura, entre otras instituciones.

El broche final, ha sido su discurso dirigido al valor de la familia como sostén de la carrera profesional al servicio de la ciudadanía, donde se ha visto la emoción viva de los presentes.

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