Inaugurado el Restaurante Trazo by Doña Francisquita en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga

Este miércoles 1 de julio tuvo lugar la inauguración del restaurante Trazo by Doña Francisquita, ubicado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga (COA), en calle Palmeras del Limonar, 31.

Fue un encuentro cercano, entre compañeros, amigos y personas que quisieron arropar este nuevo proyecto de la familia Sánchez, en un año especialmente simbólico para Doña Francisquita, coincidiendo con el 35 aniversario.

Durante el acto, Demófilo Peláez, tesorero del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, dio la bienvenida a los asistentes y trasladó la ilusión del Colegio por contar con Doña Francisquita al frente de este nuevo espacio gastronómico.

Por parte de Doña Francisquita, intervino Sonia Sánchez, propietaria y directora comercial, quien hizo un recorrido por la historia de la compañía, consolidada hoy como una empresa referente en el sector del catering y eventos de gran formato. También compartió el significado especial de Trazo: un proyecto que vuelve al origen a la compañía, ya que Doña Francisquita nació como restaurante en Torremolinos y, 35 años después, vuelve a la casilla de salida con una trayectoria consolidada, una gran experiencia y un equipo altamente profesionalizado.

A lo largo de la tarde-noche, los asistentes pudieron degustar pequeñas interpretaciones de la cocina mediterránea de autor que forma parte de la carta de Trazo, creada y diseñada por Iván Rubio, chef ejecutivo de Doña Francisquita, quien estará al frente de la propuesta gastronómica del restaurante.

Desde hoy, Trazo abre sus puertas a toda Málaga como un nuevo rincón gastronómico donde disfrutar de desayunos, almuerzos, carta y cenas en un entorno único. El horario de atención al público será de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 h. y los viernes y sábados de 20:00 a 00:00 h.

Doña Francisquita se renueva una vez más, creando una nueva experiencia gastronómica para todos los malagueños, sin olvidar el leitmotiv de la marca que le acompaña desde 1991: estar detrás de lo importante