Humilladero, Mollina, Alameda y Fuente de Piedra decretan restricciones para el uso del agua potable

Varios municipios de la comarca de Antequera están afectados por la falta de agua en los acuíferos de los que se abastecen, lo que provoca problemas en el suministro a los domicilios. Por ello, los Ayuntamientos han tenido que dictar restricciones impropias en estos momentos tras las copiosas lluvias registradas meses atrás, y con las que se ha salido en toda la provincia del estado de sequía.

En concreto, los pueblos afectados son Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra y Alameda, donde no se permite el uso del agua de la red de abastecimiento para el riego de huertos y jardines, así como tampoco está permitida la limpieza de superficies ni el uso del agua de la red pública para la limpieza de fachadas, aceras o para el lavado de vehículos particulares.

Según los informes, la larga sequía que ha padecido la comarca provocó que los acuíferos bajaran en sus reservas a mínimos históricos y, a pesar de las copiosas precipitaciones registradas en los últimos meses, no se han recuperado de forma satisfactoria, de ahí que se hayan dictado las restricciones sobre todo con vistas al verano.