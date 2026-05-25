Notarios y gestores administrativos presentan un sistema de interconexión online para un servicio más ágil y coordinado a ciudadanos y empresas

La iniciativa, presentada a nivel nacional, tendrá una aplicación directa en Málaga a través de la red de gestorías administrativas de la provincia, permitiendo acercar servicios notariales digitales con todas las garantías legales y de seguridad jurídica, evitando desplazamientos innecesarios y facilitando numerosos trámites.

La conexión entre la Sede Electrónica Notarial y la plataforma GENOE permitirá realizar actuaciones como la constitución de sociedades, el otorgamiento y revocación de poderes, modificaciones societarias o determinadas actas mediante videoconferencia, firma electrónica cualificada y conexión segura. Durante la presentación se realizaron en directo dos operaciones reales íntegramente online ante notario: el otorgamiento de un poder entre particulares y la constitución de una sociedad limitada.

La plataforma GENOE nace con un objetivo claro: acercar los servicios jurídicos y notariales a los ciudadanos a través de la red de gestores administrativos implantada en todo el territorio nacional, propiciando que numerosos actos jurídicos puedan realizarse sin desplazamientos innecesarios y desde cualquier lugar.

La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, señaló que “los notarios llevamos muchos años demostrando que la seguridad jurídica no impide el dinamismo que exige la sociedad actual, sin que suponga costes, en tiempo y dinero, o burocracia para pymes, autónomos y para la ciudadanía en general”.