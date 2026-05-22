La Diputación de Málaga presenta la fase final de los MGA Gastronomic Awards

El certamen reunirá a finalistas de cocina y sala procedentes de toda Andalucía.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Desarrollo Económico y Sostenible, Empleo y Formación de la Diputación de Málaga, Esperanza González, durante un acto en el que también han participado Marina Casado, directora de Prensa y Protocolo de los MGA Gastronomic Awards; Jacobo Florido, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga; Scott Marshall, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Benahavís; y Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Málaga de la Junta de Andalucía.

González ha destacado que estos premios se celebran por segundo año consecutivo en la provincia de Málaga y que en esta edición amplían la participación al conjunto de Andalucía. Asimismo, ha señalado: “Participamos en este proyecto porque potencia el poder gastronómico que tiene la provincia de Málaga y, además, lo hace con fines sociales”.

La diputada ha subrayado también la importancia de la final social, en la que participarán colectivos vinculados a la inclusión. En este sentido, ha deseado suerte a los participantes y ha incidido en que “lo importante es que disfruten cocinando y que vivan esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje y participación”.

Los MGA Gastronomic Awards nacen con el objetivo de impulsar el talento joven, reconocer la excelencia en cocina y sala y generar oportunidades reales dentro del sector hostelero, tanto para alumnado en formación como para colectivos con diferentes capacidades. La segunda edición refuerza su crecimiento en el ámbito andaluz y consolida una plataforma que conecta gastronomía, formación e inserción laboral.

El 27 de mayo se celebrará la final social BRA, en la que participarán las asociaciones Nena Paine y Down Málaga, que competirán en las modalidades de cocina y sala. Esta categoría pone el foco en la inclusión y en la creación de oportunidades reales para personas con diferentes capacidades.

El 28 de mayo tendrá lugar la final profesional, en la que los participantes de cocina y sala de toda Andalucía competirán en directo durante la mañana. La jornada culminará a las 16:30 horas con la entrega oficial de premios, que pondrá el broche final a esta segunda edición.

Los MGA Gastronomic Awards sitúan a Málaga como escenario de una iniciativa orientada a impulsar el talento, favorecer la igualdad de oportunidades y fortalecer la conexión entre la formación y el sector hostelero.