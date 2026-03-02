Los hosteleros esperan la reapertura de la Alta Velocidad para recuperar el turismo nacional

La hostelería de la provincia, como tantos otros sectores productivos, se ha visto afectada por los problemas generados por el paso de las distintas borrascas encadenadas desde el mes de diciembre, pero, sobre todo, por la interrupción del tráfico ferroviario como consecuencia del accidente ocurrido en el término municipal de Adamuz en la provincia de Córdoba.

Desde entonces, la comunicación de la Alta Velocidad de Málaga con Madrid está interrumpida con varios anuncios de su restablecimiento que no se han podido cumplir debido a los trabajos que se están ejecutando en el término municipal de Álora como consecuencia de unos desprendimientos. Los trabajos que se están realizando están encaminados a poder restablecer la conexión del AVE a partir del próximo día 24 de este mes, pocos días antes de Semana Santa.

Con esta incertidumbre, el sector hostelero calcula las pérdidas económicas ocasionadas ante el descenso del turismo, así como las consecuencias negativas en la contratación de personal de cara a la campaña de Semana Santa, periodo para el que el sector hotelero ya ha contabilizado numerosas anulaciones de reservas. Ante esta situación, desde la Diputación Provincial, por ejemplo, se ha pedido al Gobierno central beneficios fiscales que sirvan para amortiguar las pérdidas económicas en los sectores afectados.