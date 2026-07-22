Los hospitales Vithas de Andalucía avisan del impacto de las altas temperaturas en los mayores, y del riesgo de la interacción con los medicamentos

Las altas temperaturas representan un riesgo para toda la población, pero son las personas mayores quienes sufren un mayor impacto debido a los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento y a la presencia frecuente de enfermedades crónicas. A ello se suma un factor muchas veces desconocido: la interacción entre el calor y determinados medicamentos, que puede alterar la capacidad del organismo para mantener una temperatura adecuada y favorecer la deshidratación. Por este motivo, los especialistas de los hospitales Vithas Xanit Estepona, Vithas Málaga, Vithas Granada y Vithas Sevilla han coordinado una campaña de concienciación sobre los riesgos estivales en la tercera edad.

Las personas que padecen insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, diabetes, párkinson, demencia o enfermedades neurológicas requieren una vigilancia especial durante los episodios de altas temperaturas, ya que estas patologías pueden dificultar la adaptación del organismo al calor y aumentar el riesgo de descompensación clínica.

Y es que, como afirma el Dr. Iván Ariza Segovia, geriatra de Vithas Málaga, “el envejecimiento altera de forma natural los mecanismos de respuesta al calor y la termorregulación, un escenario que se vuelve crítico en pacientes crónicos que presentan un alto grado de polimedicación. Patologías altamente prevalentes en la edad avanzada, como la insuficiencia renal, las afecciones cardiovasculares o el deterioro cognitivo, exigen tratamientos continuados que interfieren de manera directa en la capacidad del organismo para disipar la temperatura corporal interna durante el verano”.

El especialista de Vithas Málaga recalca también que "esta vulnerabilidad biológica se ve acentuada por el uso de tratamientos farmacológicos habituales en la edad avanzada: medicamentos esenciales como los diuréticos, los antihipertensivos o ciertos fármacos destinados al control de la función renal pueden alterar de forma directa el equilibrio hídrico y la sudoración. Por ello, es fundamental que los cuidadores vigilen estrechamente cualquier signo de confusión o apatía por deshidratación, y que nunca se modifiquen las dosis pautadas de la medicación sin la supervisión expresa de su facultativo".

Desde el Servicio de Urgencias de Vithas Granada, el Dr. José Espinilla recuerda la importancia de extremar las precauciones durante los meses de verano, especialmente en pacientes polimedicados, para prevenir complicaciones que pueden requerir atención médica urgente. "Debemos prestar especial atención a las personas mayores con enfermedades cardiovasculares, renales o neurológicas, así como a quienes toman varios medicamentos de forma habitual. Por eso es importante mantener una hidratación adecuada y consultar siempre con los profesionales sanitarios ante cualquier síntoma como mareo, debilidad, somnolencia o confusión”.

Por su parte, la Dra. Monserrat Oses Triano, especialista del Servicio de Urgencias de Vithas Sevilla, recuerda que las personas mayores perciben menos la sensación de sed, sudan con menor eficacia y cuentan con una reserva de agua corporal más reducida, lo que las hace especialmente propensas a la deshidratación. "Es clave tener en cuenta que estos síntomas nunca deben considerarse normales por la edad sin una valoración médica adecuada", detalla la doctora, quien aconseja establecer un contacto diario con aquellas personas mayores que viven solas durante los episodios de calor intenso.

En esta misma línea, el Dr. Carlos Sarmiento, médico general de Vithas Xanit Estepona, añade una advertencia sobre la evolución silenciosa de estos cuadros clínicos. "Cuando aparecen síntomas como debilidad, cansancio inusual, somnolencia o sensación de inestabilidad, el proceso de deshidratación puede llevar ya cierto tiempo evolucionando. Además, en personas con enfermedades crónicas, una hidratación insuficiente puede favorecer descompensaciones que requieran atención médica. Por eso insistimos en la importancia de adoptar medidas preventivas antes de que aparezcan los primeros síntomas”.

Ante este escenario, los profesionales de Vithas en Andalucía insisten en que la prevención y el seguimiento diario son las mejores herramientas para proteger a la tercera edad durante el periodo estival. Medidas sencillas como establecer rutinas de hidratación pautadas, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día, adecuar la temperatura del hogar y, sobre todo, asegurar una supervisión estrecha de la adherencia farmacológica sin realizar modificaciones unilaterales en los tratamientos, resultan críticas. Los especialistas recuerdan que la mayoría de las complicaciones asociadas al estrés térmico son prevenibles si se actúa de manera anticipada, por lo que instan a los familiares y cuidadores a permanecer alerta ante los primeros signos de debilidad o desorientación y a consultar de inmediato con los servicios de urgencias ante cualquier sospecha de descompensación.