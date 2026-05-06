DIEGO LARA, MIEMBRO DE UNA FAMILIA ACOGEDORA

Hogar Abierto lleva desde 1997 favoreciendo la integración familiar

En Más de Uno Málaga hemos hablado con Diego Lara, miembro de una familia acogedora y fundador de Hogar Abierto.

Redacción

Málaga |

Hogar Abierto se constituye en marzo de 1997 para la habilitación como Institución Colaboradora de Integración Familiar.

El acogimiento familiar es la figura que otorga la guarda de un menor a una persona o núcleo familiar, con carácter temporal, cuyas obligaciones son, con respecto al menor, las propias de la guarda: velar por el menor, tenerlo en su compañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.

La finalidad es integrar al menor en una vida familiar que complemente temporalmente a la suya natural, con independencia de que los padres estén o no privados, total o parcialmente, de la patria potestad, o les haya sido suspendida.

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