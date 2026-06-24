Dos estudiantes de la UMA nominados entre los mejores trabajos de los premios El Sol de publicidad

Dos estudiantes del grado de publicidad y relaciones públicas de la Universidad de Málaga fueron nominados a los premios El Sol, los más importantes del mundo de la publicidad en español, en la categoría jóvenes creativos, categoría universitaria, siendo algo muy inusual entre las universidades andaluzas.

Este año, esta pareja de malagueños ha sido la única andaluza, además la mayoría de los nominados proceden de universidades y academias privadas, y están en su último año de estudios, nosotros somos alumnos de segundo curso. La gala de premios ya se dio, y finalmente quedamos entre los diez primeros del mundo.

El Sol, con una trayectoria de 40 ediciones es uno de los festivales latinos de creatividad de referencia en España e Iberoamérica. Junto a los Premios Eficacia, es uno de los festivales más valorados por los anunciantes a nivel nacional